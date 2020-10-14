TRT Spor ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Sırbistan maçı heyecanı bu akşam saat 21.45'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 14 EKİM 2020
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:00 Stadyum
21:00 Futbol Aklı
21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan
23:05 Avrupa'dan Futbol
23:40 Stadyum
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
YORUMLAR