TRT Spor yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak Arjantin Brezilya Copa America yarı final maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR TV YAYIN AKIŞI 2 TEMMUZ 2019

11:00 Spor Manşet

12:20 Olimpiyat Yıldızları

12:35 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:50 Spor Atlası

16:00 Transfer Günlüğü

17:30 Spor Akşamı

18:30 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

19:30 1. Lig Gündemi Transfer

20:30 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

21:00 Spor Ana Haber

21:50 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Yarı Final (Futbol) Karş."İngiltere - ABD"

22:45 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Futbol Karş. Özetler

23:00 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 Yarı Final (Futbol) Karş."İngiltere - ABD"

00:00 Transfer Gündemi

01:50 Spor Artı

02:20 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

03:20 KUPA Amerika Brezilya 2019 Yarı Final (Futbol) Karşılaşması "Brezilya - Arjantin"

04:15 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler

04:30 KUPA Amerika Brezilya 2019 Yarı Final (Futbol) Karşılaşması "Brezilya - Arjantin"

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4