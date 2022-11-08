Trump: 15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağım 0:00 / 0:00

AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı.

Trump, 8 Kasım'da (bugün) düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Trump, ara seçimlerin "hayati önemde olduğuna" işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." dedi.

Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.