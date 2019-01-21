Trump 'Altın Ahududu' adayı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
EN KÖTÜ FİLM
Holmes & Watson
Gotti
The Happytime Murders
Robin Hood
Winchester
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
Amber Heard – London Fields
Jennifer Garner – Peppermint
Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party
Helen Mirren – Winchester
Amanda Seyfried – The Clapper
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Donald J Trump (Kendisi olarak) – Death of a Nation and Fahrenheit 11/9
Johnny Depp (seslendirme) – Sherlock Gnomes
Will Ferrell – Holmes & Watson
John Travolta – Gotti
Bruce Willis – Death Wish
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Jamie Foxx - Robin Hood
Ludacris (seslendirme) – Show Dogs
Joel McHale – The Happytime Murders
John C Reilly – Holmes & Watson
Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Melania Trump (Kendisi olarak) – Fahrenheit 11/9
Kellyanne Conway (Kendisi olarak) – Fahrenheit 11/9
Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed
Kelly Preston – Gotti
Jaz Sinclair – Slender Man
EN KÖTÜ FİLM İKİLİSİ
Kelly Preston and John Travolta – Gotti
Filmdeki her hangi iki oyuncu ya da kuklalar – The Happytime Murders
Johnny Depp ve hızla sönen film kariyeri – Sherlock Gnomes
Will Ferrell and John C Reilly – Holmes & Watson
Donald J Trump ve kendisi – Death of a Nation and Fahrenheit 11/9
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Etan Cohen – Holmes & Watson
Kevin Connolly – Gotti
James Foley – Fifty Shades Freed
Brian Henson – The Happytime Murders
The Spierig brothers (Michael and Peter) – Winchester
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.