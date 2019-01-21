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Trump 'Altın Ahududu' adayı

Giriş: 21.01.2019 - 17:51 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Yılın en kötü filmlerinin, oyuncularının, senarist ve yönetmenlerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nin bu yılki adayları belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump 'En Kötü Erkek Oyuncu', eşi Melania Trump ise 'En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Altın Ahududu'ya aday gösterildi...

  • 1Trump 'Altın Ahududu' adayı
    1|7

    EN KÖTÜ FİLM

    Holmes & Watson
    Gotti
    The Happytime Murders
    Robin Hood
    Winchester

  • 2Trump 'Altın Ahududu' adayı
    2|7

    EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

    Amber Heard – London Fields
    Jennifer Garner – Peppermint
    Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party
    Helen Mirren – Winchester
    Amanda Seyfried – The Clapper

  • 3Trump 'Altın Ahududu' adayı
    3|7

    EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

    Donald J Trump (Kendisi olarak) – Death of a Nation and Fahrenheit 11/9
    Johnny Depp (seslendirme) – Sherlock Gnomes
    Will Ferrell – Holmes & Watson
    John Travolta – Gotti
    Bruce Willis – Death Wish

  • 4Trump 'Altın Ahududu' adayı
    4|7

    EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    Jamie Foxx - Robin Hood
    Ludacris (seslendirme) – Show Dogs
    Joel McHale – The Happytime Murders
    John C Reilly – Holmes & Watson
    Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom

  • 5Trump 'Altın Ahududu' adayı
    5|7

    EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    Melania Trump (Kendisi olarak) – Fahrenheit 11/9
    Kellyanne Conway (Kendisi olarak) – Fahrenheit 11/9
    Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed
    Kelly Preston – Gotti
    Jaz Sinclair – Slender Man

  • 6Trump 'Altın Ahududu' adayı
    6|7

    EN KÖTÜ FİLM İKİLİSİ

    Kelly Preston and John Travolta – Gotti
    Filmdeki her hangi iki oyuncu ya da kuklalar – The Happytime Murders
    Johnny Depp ve hızla sönen film kariyeri – Sherlock Gnomes
    Will Ferrell and John C Reilly – Holmes & Watson
    Donald J Trump ve kendisi – Death of a Nation and Fahrenheit 11/9

  • 7Trump 'Altın Ahududu' adayı
    7|7

    EN KÖTÜ YÖNETMEN

    Etan Cohen – Holmes & Watson
    Kevin Connolly – Gotti
    James Foley – Fifty Shades Freed
    Brian Henson – The Happytime Murders
    The Spierig brothers (Michael and Peter) – Winchester

 

 

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