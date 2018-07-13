Trump: Brexit planı ABD - İngiltere ticaret anlaşmasını bitirebilir

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İngiltere ziyaretine başlayan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) için hazırladığı yol haritasını ABD ile İngiltere arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının sonunu getirebileceğini söyledi.

Trump, İngiltere'nin bulvar gazetelerinden Sun'a verdiği röportajda, mevcut planın ABD'nin İngiltere ile değil AB ile muhatap olacağı anlamına geleceğini belirtti.

Röportaj Trump çifti onuruna verilen ve 150 davetlinin katıldığı akşam yemeği sürerken yayımlandı. Röportajın Trump'ın İngiltere ziyareti öncesi NATO Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de yapıldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden Trump'ın bu sözlerine yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

May, Trump'ın 4 gün sürecek olan ziyaretinde ABD ile İngiltere arasında bir serbest ticaret anlaşması yapmanın yollarını arayacak. May Brexit'in İngiltere ve ABD'nin büyümesi için bir fırsat olduğunu savunuyor.

İngiltere hükümeti, ülkenin AB'den ayrılma süreci için hazırladığı yol haritasını dün açıkladı. İngiltere'nin AB ile müzakere masasına hangi planla oturacağına dair ayrıntıları içeren yol haritası, malların serbest dolaşımı konusunda ilişkilerin korunmasını ancak hizmet ve kişilerin serbest dolaşımına sınırlamalar getirilmesini öneriyor.

Belgede, 2016'da düzenlenen referandumda seçmenlerin yüzde 51,9'unun kısaca "Brexit" olarak adlandırılan AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

"May beni dinlemedi"

ABD Başkanı Trump röportajda, İngiltere hükümetinin Brexit sonrası için öngördüğü planın "insanların oy verdiğinden çok daha farklı" olduğunu söyledi.

İngiltere ziyaretinin ilk gününde İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından Blenheim Sarayı'nda kabul edilen Trump, Brexit yol haritası hakkındaki görüşlerini Başbakan May'le daha önce paylaştığını söyledi.

Trump "Ona bunun nasıl yapılması gerektiğini söyledim. Karar onun. Başka bir yoldan gitmek istedi. Beni dinlemedi" dedi.

ABD Başkanı Trump AB'ye karşı katı olmasının nedenini de "Ticari olarak ABD'ye adil davranmadılar" sözleriyle açıkladı.

Trump ayrıca hafta başında Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Boris Johnson için "çok iyi bir başbakan olur" ifadesini kullandı.

Cuma günü May ve Trump, İngiliz ve Amerikan özel güçlerinin düzenleyeceği bir terörle mücadele tatbikatını izleyecek. Daha sonra ikili Buckinghamshire'daki başbakanlık konutu Chequers'te dışişleri bakanıyla buluşacak.

Trump ve eşi Melania daha sonra Windsor'a gidip kraliçeyle görüşecek. Bunun ardından çift Trump'ın İskoçya'daki golf tesisinde haftasonunu geçirecek.

Cuma günü Londra'da ve Glasgow'da büyük Trump karşıtı gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

İngiltere'de hükümet adına Avrupa Birliği (AB) ile ayrılma sürecini müzakere eden Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, hükümetinin Brexit planına tepki olarak hafta başında görevlerinden istifa etmişlerdi.

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