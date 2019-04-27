Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 2020 seçimlerinde yaşın nasıl bir etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine "Kendimi genç bir adam gibi hissediyorum. Çok gencim. İnanamıyorum. Genç ve enerjik bir erkeğim" dedi.

Kendisinden 4 yaş büyük rakibi için ise, "Joe'ya bakıyorum da onun durumunu bilemiyorum." açıklamasında bulundu.

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den resmen aday olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Başkan Yardımcılığı görevini yapmış olan 76 yaşındaki Joe Biden, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olduğunu resmen açıklamıştı.

Biden, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın Beyaz Saray'da 8 yıl kalmasına izin verirsek ulusun karakterini ilelebet ve temelinden değiştirecektir. Bunun olmasına seyirci kalamam." şeklinde konuşmuştu.

Joe Biden, 1988 ve 2008 yıllarında Demokrat Parti'den başkan aday adayı olmuş ancak yarıştan erken çekilmek zorunda kalmıştı.