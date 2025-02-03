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        Haberler Dünya Trump: Gazze'de ateşkesin süreceğine dair bir garanti yok | Dış Haberler

        Trump: Gazze'de ateşkesin süreceğine dair bir garanti yok

        ABD Başkanı Donald Trump, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Gazze'deki ateşkese de değinen Trump "Gazze'de ateşkesin süreceğine dair garantilerim yok." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 21:39 Güncelleme: 03.02.2025 - 22:01
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        Trump: Gazze'de ateşkesin süreceğine dair bir garanti yok
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        ABD Başkanı Donald Trump gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Gazze'deki ateşkese de değinen Trump "Gazze'de ateşkesin süreceğine dair garantilerim yok." dedi. Trump yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Görüşmede ele alınacak konulardan birinin de Gazze'deki ateşkes anlaşması olması bekleniyor. Bu sırada Netanyahu'nun ABD gezisi cumartesi gününe kadar uzatıldı. Gerekçe olarak ise görüşmelerin yoğunluğu gösterildi.

        Trump ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama Kanalı'na ilişkin sağladığı anlaşmayla ilgili de konuşarak "Panama'daki durumdan memnun değilim ama bazı konularda uzlaştılar. Cuma günü telefonda görüşeceğiz." dedi. Çin'in Panama Kanalı'ndaki varlığının da artık devam etmeyeceğini vurgulayan Trump, Çin'le de ayrıca görüşeceklerini ve görüşmenin olumsuz geçmesi hâlinde vergi oranının artabileceğini belirtti.

        Trump son olarak, nadir toprak elemenleri konusunda Ukrayna'dan talepte bulundu. Birçok farklı nadir toprak elementine ev sahipliği yapan Ukrayna, bu konuda ön plana çıkıyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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