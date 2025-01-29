Trump, Hiroşima ve Nagazaki’ye Ziyaret Daveti Aldı

Hiroşima ve Nagazaki’nin belediye başkanları, ABD Başkanı Donald Trump’ı bu yıl atom bombası saldırılarının 80. yıl dönümü kapsamında şehirlerini ziyaret etmeye davet etti.

Başkan Trump’a gönderilen ortak mektupta, belediye başkanları, onun bizzat gelip Japonca “Hibakuşa” olarak bilinen hayatta kalanların tanıklıklarını dinlemesini, onların barış için duyduğu derin arzuyu anlamasını ve nükleer silahların insanlık dışı doğasına dair farkındalığını artırmasını talep etti.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: “Nükleer bağımlılık fikrinden vazgeçmenizi, nükleer silahların ortadan kaldırılması ve kalıcı küresel barışın sağlanması yönünde güçlü girişimlerde bulunmanızı umuyoruz.”

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Belediye başkanları, Trump’tan Hiroşima ve Nagazaki’yi ziyaret ederek atom bombası saldırılarının etkisini daha derinlemesine anlamasını ve nükleer silahlardan arınmış bir dünya için liderlik göstermesini istedi.

2010 yılında ABD’nin eski Japonya Büyükelçisi John Roos, Hiroşima’ya atom bombası saldırısının anma törenlerine katılan ilk ABD temsilcisi olmuş, iki yıl sonra ise Nagazaki’deki törene de katılmıştı. 2016’da Barack Obama, Hiroşima’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olurken, onu 2023 yılında Joe Biden takip etti.

Öte yandan Donald Trump, ilk başkanlık döneminde Japon yetkililerden davet almasına rağmen Hiroşima ve Nagazaki’yi ziyaret etmemişti. Japon medyasına göre, şehirlerin belediye başkanları daha önce de Trump’a benzer bir davette bulunmuştu.

6 ve 9 Ağustos 1945’te ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye düzenlediği atom bombası saldırıları yaklaşık 214 bin kişinin ölümüne yol açtı. Ancak ABD, bugüne kadar bu saldırılar için hiçbir zaman resmî bir özür dilemedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir