ABD Başkanı Nixon’ı istifaya götüren Watergate skandalının kahramanı Bob Woodward tarafından 19 aylık araştırma sonucu yazılan ABD Başkanı Trump hakkındaki kitap 11 Eylül’de satışa çıkıyor. Ancak daha piyasaya çıkmadan içeriğinden kesitler ABD basınında yayınlandı ve adeta bomba etkisi yarattı.

Trump destekçisi yayın organları bile kitabı ‘Woodward kasırgası’ olarak haber yaptı. Çünkü Woodward’ın kitabı Trump’la ilgili daha önce çıkan kitaplardan daha rahatsız edici bir portre ortaya koyuyor.

GİZLİ ENTRİKALAR...

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre ‘Korku: Beyaz Saray’da Trump’ adlı kitabın ana konusu, ABD Başkanı Trump’ın, kendisi ve tüm ülke için felakete neden olabilecek ‘dürtülerini kontrol etmek ve felaketleri engellemek’ için yakın çevresinin çevirdiği ‘gizli entrikalar’. Woordward’ın tanıklar ve olayları bilen kaynaklarla yaptığı yüzlerce saatlik röportajlarından, kaynakların kendisine verdiği toplantı notlarından, günlükler ve resmi belgelerden oluşan kitabın bazı bölümleri The Washington Post gazetesinde yayımlandı. Kitapta, Trump’ın üst düzey yardımcılarının ‘ulusal çıkarları ve güvenliği koruma’ adına bazı resmi belgeleri Trump’ın imzalamaması veya görememesi için masasından gizlice kaldırdıkları iddia edilirken gazeteci Woodward bunu ‘yönetim kadrosunun darbesi ve sinir krizi’ olarak tanımlıyor.

"BU ADAM, DENGESİZ BİR GERİ ZEKÂLI..."

Kitaba göre şu an hâlâ görevde olan Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Trump için ‘dengesiz’ ifadesini kullanmış. Kelly’nin ayrıca Beyaz Saray çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda Trump için ‘geri zekalı/salak’ dediği bilgisi de kitapta yer alıyor. Kitaba göre Kelly, “Onu bir şeye ikna etmeye çalışmak anlamsız. Aklını yitirmiş. Deli kasabasındayız. Neden buradayız, onu da anlamıyorum. Hayatımda yaptığım en kötü iş” demiş. John Kelly, kitapla ilgili çıkan haberler üzerine Salı günü yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Trump’a ‘geri zekalı’ dediği iddialarını yalanladı.

ADALET BAKANI'NA HAKARET...

Woodward’ın kitabında Trump’ın Adalet Bakanı Jeff Sessions’a da hakaret ettiğine dair da bir bölüm var. Buna göre Trump, Rusya soruşturmasını denetlemesine izin vermediği için, Sessions hakkında ‘hain’ ifadesini kullandı ve Sessions’ın aksanıyla dalga geçip “Bu adam zihinsel özürlü. Aptal bir Güneyli. Alabama’da avukatlık bile yapamaz” dedi.

"TWITTER BİZİ SAVAŞA SOKACAK"

Woodward’ın kitabında Trump’ın mesajlarını sık sık Twitter üzerinden vermesine de değiniliyor. Kitapta ulusal güvenlik yetkililerinin Trump’ı Twitter’ın ülkeyi savaşa sokabileceği konusunda uyardıkları da yer alıyor.

"HEPSİNİ UYDURMUŞ"

Trump yönetiminde Beyaz Saray’ın işleyişine dair alıntılar bulunan kitapla ilgili salı günü The Daily Caller’a konuşan ABD Başkanı, kitap için “Kötü bir kitap daha” dedi ve gazeteci Woodward’ın kitaptakileri uydurduğunu ve ‘güvenilirlik sorunu olduğunu’ söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da kitap için “Uydurma hikâyeler içeriyor, yanlışlarla dolu” dedi. Sanders, kitabın büyük bir bölümünün Beyaz Saray’a küskün eski çalışanların ifadelerine dayandırılarak ‘uydurulduğunu, Trump’ı kötü gösterme amacı taşıdığını’ söyledi.

"10 YAŞINDA BİR ÇOCUKTAN FARKSIZ"

Kitapta, Beyaz Saray’da bir ulusal güvenlik toplantısında yaşananlar aktarılıyor. Buna göre Trump 19 Ocak’taki toplantıda ABD’nin Kore’deki askeri varlığının önemini hafife alıyor ve “Neden kaynaklarımızı bu bölgeye harcıyoruz” diye soruyor. Trump’ın sorusuna “3. Dünya Savaşı’nı engellemek için” yanıtını veren Mattis de toplantı sonrasında yakın çalışma arkadaşlarına Trump’ın ilkokul öğrencisi gibi davrandığını, kavrama yaşının o ayarda olduğundan yakınıyor.

IVANKA'NIN ÖFKESİ: BEN BAŞKANIN KIZIYIM

Kitapta Trump’ın üst düzey danışman olarak görev yapan kızı Ivanka Trump’ın da Beyaz Saray’daki yardımcılarıyla anlaşamadığı ve bir toplantıda Trump’a yakın isimlerden John Bannon’ın, ‘Sen kendini ne sanıyorsun. Sen sadece bir çalışansın!’ diye tepki göstermesi sonrası bağırarak ‘Ben Başkanın kızıyım!’ dediği anlatılıyor.

BEYAZ SARAY'DAN KİTABA YALANLAMA

Beyaz Saray’dansa Amerika’da ortalığı ayağa kaldıran kitabın içeriği ile ilgili yalanlama geldi. Sözcü Sarah Sanders kitabın eski Beyaz Saray çalışanlarının Başkan’ı kamuoyu önünde kötü göstermek amacıyla uydurduğu hikâyelerle dolu olduğunu savundu. John Kelly ve John Dowd da kitapta kendileriyle ilgili yazılanların gerçek olmadığını kaydetti.

"BENDEN İYİ BAŞKAN YOK"

WashIngton Post gazetesi, kitap yayımlanmadan önce, Ağustos ayı başında gazeteci Woodward ile Trump arasında geçen bir telefon konuşmasına da yer veriyor. Woodward kitabı tamamlamadan önce Trump’a yaptığı röportaj taleplerinden olumlu yanıt alamıyor, bunun üzerine Trump Ağustos başında Woodward’ı arıyor ve konuşmak istediğini söylüyor. Trump, “Hiç kimse bana bununla ilgili bir şey söylemedi, sizinle seve seve konuşurdum. Sana hep açık oldum, biliyorsun. Sen de her zaman adil oldun” diyor. Konuşma sırasında Trump lafı sürekli dış politika ve ekonomik başarılara çekip ‘Benden iyi başkan yok’ diyor.

İMZALAMASIN DİYE MASADAN EVRAK ÇALIYORLAR...

Üst düzey yetkililerin Trump’ın masasından belge kaçırmalarıyla ilgili bölümde de Beyaz Saray’ın eski baş ekonomi danışmanı Gary Cohn’dan bahsediliyor. Trump’ın ticaret konusundaki sert milliyetçi tutumunu yatıştırmak isteyen Cohn’un, Güney Kore’yle ticari anlaşmadan çekilmeyi öngören bir mektubu imzalamaması için Trump’ın ‘masasından çaldığı’ belirtiliyor. Kitaba göre Cohn daha sonra bir yakınına ‘ulusal güvenliği korumak için mektubu kaldırdığını ve Trump’ın mektubun orada olmadığını fark etmediğini’ söyledi. Benzer bir durumun Kuzyey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’yla (NAFTA) ilgili bir belge için de yaşandığı söyleniyor. Kitaba göre ABD’nin NAFTA’dan çekilmesini öngören bir mektup hazırlandı. Ama kararın kriz yaratacağını düşünen danışmanı Rob Porter, Cohn’a gitti. Cohn da mektubu masadan aldı.

"KONUŞURSAN TURUNCU TULUMU GİYDİRİRLER"

Rusya soruşturmasında avukatı John Dowd, Trump’a soruşturmayı yürüten özel savcı Robert S. Mueller’le konuşmaması tavsiyesinde bulunuyordu. Zira konuşursa ‘yalancı şahitlik’ suçu işlemiş olabileceğine inanıyordu. Trump’la sorulabilecek sorularla deneme yaptı. Provoke edici bu deneme sorguda Trump köşeye sıkışınca öfkelendi ve “Bu lanet olası bir oyun” diyerek görüşmeyi bitirdi. Kitaba göre Dowd Mueller’e giderek, “Orada oturup bir aptal gibi görünmesine izin vermeyeceğim. Ülke dışındaki adamlar ‘Sana aptal olduğunu söylemiştik. Neden bu aptalla uğraşıyoruz’ diyecekler” dedi. Mueller’in, cevabı da “John, seni anlıyorum” oldu. Dowd, tutukluların giydiği turuncu üniformalara atıfta bulunup Trump’a “İfade verme. Ya bu ya da turuncu üniforma” dedi. Ama Trump “İyi bir tanık olacağım” dedi. Dowd da Trump’a, “İyi bir tanık değilsiniz. Sayın Başkan, korkarım artık size yardımcı olamam” cevabını verdi ve istifa etti.

"GELECEKTE BURALARDA OLABİLECEK MİSİN?"

Ekonomi danışmanı Cohn’a göre Trump ‘profesyonel bir yalancıydı. Trump’ın ırkçıların Charlottesville’deki gösterilerini ele alış şekline tepki olarak istifa tehdidinde bulundu. Trump, olayla ilgili, “Her iki tarafın suçu var” diyerek hedef olmuştu. Danışmanlarının uyarısı üzerine ırkçıları ve neo Nazileri kınadı. Ama kitaba göre “Yaptığım en lanet hata, en kötü konuşma buydu” dedi.

Kitapta Mısır lideri Sisi ile Trump arasında geçen bir konuşma da yer alıyor. Telefon konuşmasında Trump, Mısır’da tutuklu bulunan ABD’lilerin serbest kalmasını isterken Sisi, ‘Donald, bu soruşturma işi beni kaygılandırıyor. Gelecekte buralarda olabilecek misin?’ diyerek Trump’ın koltuğunu kaybedebileceği uyarısını yapıyor.

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