Trump'ın İngiltere ziyareti gösteriler eşliğinde başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ilk gününde İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından Blenheim Sarayı'nda kabul edildi.
150 davetlinin katıldığı akşam yemeğinde, İngiltere'nin AB'den çıkması (Brexit) sonrasındaki tiacri ilişkilere odaklanılması bekleniyor.
Donald Trump ve eşi Melania İngiltere'ye öğleden sonra ulaştı.
Londra'daki ABD Büyükelçiliği konutunun önünde ve Blenheim Sarayı'nın yakınlarında protestocular toplandı.
Trump karşıtı protestolar için güvenlik önlemleri artırılırken, Trump "İngilizler beni çok seviyor" dedi protestoların sorun etmediğini söyledi.
İki günlük çalışma ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth'le de görüşecek olan Trump daha önce İngiltere halkı için "Bence göç konusunda bana katılıyorlar. Dünyada göç konusunda neler olduğunu görüyorsunuz. Brexit'in nedeni de bu bence" dedi.
"Brexit Brexittir" diyen ABD Başkanı İngiltere halkının ayrılma yönünde oy kullandığını" vurgularken, "Böyle yapacaklarını düşünüyorum ama farklı bir yola giderler ama bunun için mi oy verdiler bilmiyorum" dedi.
Trump'ın ziyareti, İngiltere hükümetinin Brexit sonrası AB'yle ilişkilere dair planını yayınlaması sonrasında gerçekleşiyor.
Trump birkaç gün önce May'in Brexit politikası nedeniyle iki bakanın istifa etmesinden sonra Başbakan olarak kalıp kalmayacağının "halka bağlı olduğunu" söylemişti.
Blenheim Sarayı'nın dışında çok sayıda polis görev yapıyor. Trump'ın varışından önce binden fazla kişinin protesto eylemi yaptığı belirtiliyor.
Trump'ın kaldığı ABD Büyükelçiliği Konutu'nun dışında, Regent Parkı'nda da bir grup eylemci toplandı.
Eski İngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill'in atalarına at olan Blenheim Sarayı'ndaki yemeğe katılanlar arasında bakanlar ve iş dünyasından isimler de var.
Başbakan Kay ise, Trump'ın ziyaretinin ticari ilişkileri artırma ve güvenlik konusundaki işbirliğini güçlendirme fırsatı olduğunu söyledi.
Başbakanlık konutundan yapılan açıklamada, ticaret ve güvenliğin dışında Brexit ve Ortadoğu'nun da görüşmelerde ele alınacağı belirtildi.
Cuma günü May ve Trump, İngiliz ve Amerikan özel güçlerinin düzenleyeceği bir terörle mücadele tatbikatını izleyecek. Daha sonra ikili Buckinghamshire'daki başbakanlık konutu Chequers'te dışişleri bakanıyla buluşacak.
Trump ve eşi daha sonra Windsor'a gidip kraliçeyle görüşecek. Bunun ardından çift Trump'ın İskoçya'daki golf tesisinde haftasonunu geçirecek.
Cuma günü Londra'da ve Glasgow'da büyük Trump karşıtı gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.
Devon, Dundee, Edinburgh, Belfast, Norwich, Manchester, Leeds ve Liverpool'da da daha küçük çaplı eylemler planlanıyor.
Bu arada Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Trump'ı bebek şeklinde gösteren dev bir balonun, Cuma günü parlamentonun bulunduğu Westminster üzerinde iki saat boyunca uçurulmasına izin verdi. Ancak Polis, balonun İskoçya'daki golf tesisi üzerinde uçurulamayacağını belirtti.
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