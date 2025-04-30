Trump'ın oğlundan bankalara uyarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde kripto para yatırımlarıyla güdeme gelen oğlu Eric Trump CNBC televizyonuna blockchain teknolojisi ve bankacılık sistemi üzerine açıklamalarda bulundu.

Modern finansal sistemin yavaş ve pahalı olduğunu savunan Eric Trump "Mevcut finans kurumlarının yaptığı her şeyin daha iyisi blockchain üzerinde yapılabiliyor. SWIFT ise tam bir felaket. Geleneksel bankacılık sistemi yavaş ve verimsiz" ifadelerini kullandı.

Bankacılık sisteminin ultra zenginlerin lehine çalıştığını savunan Eric Trump sözlerine şöyle devam etti:

"Beni kripto paraya girmeye teşvik eden bankacılık siteminin ülkemizin çoğunluğunu oluşturan insanlara karşı silah olarak kullanıldığını fark etmem oldu. Size söylüyorum bankalar neyin gelmekte olduğunun farkına varmazsa 10 yıl içinde yok olacaklar. Şu anda bir kripto para uygulamasını açıp cüzdandan cüzdana anında, banka masrafı ve değişkenliği olmadan para transferi yapabilirsiniz."

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1 MİLYON DOLAR TAHMİNİ

Eric Trump daha önce de Bitcoin'in 1 milyon dolarlık değer ulaşacağı öngörüsünde bulunmuştu. Eric Trump bunun yanında kripto para yatırım fonu olarak faaliyet gösteren World Liberty Financial'ın yönetiminde yer alıyor.