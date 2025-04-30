Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.167,80 %-0,62
        DOLAR 38,4996 %0,07
        EURO 43,9227 %0,08
        GRAM ALTIN 4.063,82 %-1,01
        FAİZ 46,92 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 40,13 %-1,60
        BITCOIN 94.735,00 %-0,15
        GBP/TRY 51,4782 %-0,35
        EUR/USD 1,1371 %-0,14
        BRENT 63,43 %-1,28
        ÇEYREK ALTIN 6.644,35 %-1,01
        Haberler Ekonomi Kripto Para Trump'ın oğlundan bankalara uyarı - Kripto Para Haberleri

        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump bankacılık siteminin halka karşı bir silah olarak kullanıldığını fark etmesiyle kripto paraya girdiğini belirterek "Size söylüyorum bankalar neyin gelmekte olduğunun farkına varmazsa 10 yıl içinde yok olacaklar. Şu anda bir kripto para uygulamasını açıp cüzdandan cüzdana anında, banka masrafı olmadan para transferi yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde kripto para yatırımlarıyla güdeme gelen oğlu Eric Trump CNBC televizyonuna blockchain teknolojisi ve bankacılık sistemi üzerine açıklamalarda bulundu.

        Modern finansal sistemin yavaş ve pahalı olduğunu savunan Eric Trump "Mevcut finans kurumlarının yaptığı her şeyin daha iyisi blockchain üzerinde yapılabiliyor. SWIFT ise tam bir felaket. Geleneksel bankacılık sistemi yavaş ve verimsiz" ifadelerini kullandı.

        Bankacılık sisteminin ultra zenginlerin lehine çalıştığını savunan Eric Trump sözlerine şöyle devam etti:

        "Beni kripto paraya girmeye teşvik eden bankacılık siteminin ülkemizin çoğunluğunu oluşturan insanlara karşı silah olarak kullanıldığını fark etmem oldu. Size söylüyorum bankalar neyin gelmekte olduğunun farkına varmazsa 10 yıl içinde yok olacaklar. Şu anda bir kripto para uygulamasını açıp cüzdandan cüzdana anında, banka masrafı ve değişkenliği olmadan para transferi yapabilirsiniz."

        REKLAM

        1 MİLYON DOLAR TAHMİNİ

        Eric Trump daha önce de Bitcoin'in 1 milyon dolarlık değer ulaşacağı öngörüsünde bulunmuştu. Eric Trump bunun yanında kripto para yatırım fonu olarak faaliyet gösteren World Liberty Financial'ın yönetiminde yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?