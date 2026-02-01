Habertürk
        Trump, Küba ile petrol görüşmelerini başlattı

        ABD Başkanı Donald Trump, Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 21:44 Güncelleme: 01.02.2026 - 21:44
        Trump, Küba ile petrol görüşmelerini başlattı
        ABD Başkanı Trump, gece Florida eyaletine giderken gazetecilerin Güney Amerika bölgesiyle ilgili sorularını cevapladı.

        "Küba ile görüşmeye başlıyoruz." ifadesini kullanan Trump, ada ülkesine petrol giriş çıkışlarının düzenlenmesi konusunda ne düzeyde temas kurduğuna veya ne zaman kurduğuna dair soruları yanıtlamadı.

        Trump, "İlla ki insani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur." diye konuştu.

        Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü kaydeden Trump, "Sanırım, biliyorsunuz, nazik davranacağız." dedi.

        Trump'ın Küba ile ilgili açıklaması, son haftalarda Venezuela ve Meksika'dan petrol tedarikini kesme girişimlerinin ardından geldi.

        30 Ocak'ta Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulama emrini imzalamıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

