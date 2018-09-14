Trump: Maria Kasırgası'ndaki ölü sayısı beni kötü göstermek için yükseltildi
ABD Başkanı Donald Trump, Porto Riko'da Eylül 2017'de yaşanan Maria Kasırgası'ndaki ölü sayısının kendisini kötü göstermek için Demokratlar tarafından yükseltildiğini iddia etti.
14.09.2018 - 09:31 | Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Porto Riko'da Eylül 2017'de yaşanan Maria Kasırgası'ndaki ölü sayısının kendisini kötü göstermek için muhalefetteki Demokratlar tarafından yükseltildiğini iddia etti.
Porto Riko yetkilileri, daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısının yaklaşık 50 kat daha fazla olduğunu söylemiş ve felaketin bilançosunu 2975 olarak açıklamışlardı.
Vali Ricardo Rosello, uzun süredir beklenen bağımsız bir soruşturmanın ardından belirlenen yeni ölü sayısını "kabul etmişti."
Porto Riko, fırtınanın yarattığı hasarın giderilmesinde zorlanmış ve Kongre'den 139 milyar dolarlık yardım istemişti.
ABD Başkanı Trump ise paylaştığı Twitter mesajında "Porto Riko'yu vuran iki kasırgada 3 bin kişi ölmedi. Ben adadan ayrıldığımda, kasırga vurduktan SONRA ölü sayısı 6 ila 18'di. Sonra, uzun süre sonra 3 bin gibi gerçekten büyük sayılar rapor etmeye başladılar. Bu, ben başarıyla Porto Riko'nun yeniden inşasına yardım için milyarlarca dolar toplarken beni mümkün olduğunca kötü göstermek için Demokratlar tarafından yapıldı. Yaşlılık gibi, ne sebeple olursa olsun ölen insanları listeye eklediler. Kötü siyaset. Porto Riko'yu seviyorum" dedi.
Kasırganın Porto Riko'da yarattığı hasar büyük ölçüde devam ediyor ve ada sakinleri hala elektrik kesintileri, yetersiz altyapı ve hizmetlerle yaşamak zorunda.
Danışmanlık şirketi Rhodium Group'a göre Maria Kasırgası, ABD'deki en geniş kapsamlı elektrik kesintisine yol açtı.
Maria, 1900 yılından bu yana en büyük maddi hasara yol açan üçüncü kasırga oldu. Ancak yeni açıklanan ölü sayısı 1833 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve en büyük maddi hasara yol açan 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan üçte bir oranında daha fazla.
Yeni açıklanan sayı, Trump yönetiminin kasırgaya verdiği tepkiyi de tartışmaya açmıştı.
Trump felaketten bir ay sonra adaya yaptığı ziyarette, yetkililerin o dönem sadece 16 olarak açıklanan ölü sayısından "gurur duymaları" gerektiğini söylemiş ve Katrina gibi "gerçek bir felaket" kadar yüksek olmadığını vurgulamıştı.
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Trump: Maria Kasırgası'ndaki ölü sayısı beni kötü göstermek için yükseltildi/trump-maria-kasirgasi-ndaki-olu-sayisi-beni-kotu-gostermek-icin-yukseltildi-21406452140645
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