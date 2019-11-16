ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da 'savaş suçu' işledikleri gerekçesiyle ceza alan 3 Amerikan askerini affetti.

Affedilen askerlerden Üsteğmen Clint Lorance, Afganistan'da emrindeki askerlere 3 masum sivile ateş açma emri verdiği gerekçesiyle 19 yıl hapse mahkum edilmişti.

Affedilen ikinci asker olan Astsubay Üstçavuş Edward R. Gallagher önce Irak'ta 2017 yılında silahsız bir DEAŞ'lıyı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanıp suçsuz bulunmuş, ardından ölü bir DEAŞ'lı mahkumun önünde fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle ceza almıştı.

Affedilen askerler arasındaki en yüksek rütbeli subay olan Binbaşı Mathew Golsteyn hakkında da, 2010'da Afganistan'da bomba yapımcısı olduğundan şüphelenilen bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle dava açılmıştı.

Trump'ın af kararı, ülkedeki muhafazakar kesimce sevinçle karşılandı. Muhafazakarlar, sık sık bahsi geçen askerlerin 'kahraman' olduklarını iddia ediyordu.