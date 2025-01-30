Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Uçak kazasında kurtulan olmadı | Dış Haberler

        Trump: Uçak kazasında kurtulan olmadı

        ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da yaşanan uçak kazasına dair açıklamalarda bulundu. Kazada kurtulan kimsenin olmadığını duyuran Trump, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 19:35 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Uçak kazasında kurtulan olmadı
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da yaşanan uçak kazasına dair açıklamalarda bulundu. Kazada kurtulan kimsenin olmadığını duyuran Trump, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

        Trump ayrıca güvenli hava taşımacılığı için gerekli adımların atılacağını belirtirken uçaktaki Rus sporculara atıfta bulunarak "Uçakta yetenekli insanlar vardı." dedi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        110 Filistinli serbest bırakıldı
        110 Filistinli serbest bırakıldı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!