Trump’ın gözü Ukrayna’nın nadir madenlerinde: Masada 26 trilyon dolarlık rezerv var

ABD Başkanı Donald Trump kampanya sürecinde sarf ettiği, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çok kısa süre içinde bitireceğim. Ukrayna lideri Zelenskiy dünyanın en iyi pazarlamacısı, her geldiğinde 60 milyar dolar alıp gidiyor" açıklamalarının ardından dün ilk kez Rus lider Putin'le telefonda görüştü.

Putin'le görüşmesinin öncesinde Fox News'e röportaj veren Trump, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı harcamaları geri almak istediğini belirterek, “Paralarımızın güvence altına alınmasını istiyorum çünkü yüz milyarlarca dolar harcıyoruz.” dedi.

Trump, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin karşılığında 500 milyar dolarlık nadir metal talep ettiğini ve Ukraynalı yetkililerin buna prensipte onay verdiğini öne sürdü. ABD Başkanı, şubat ayı başında yaptığı bir başka açıklamada, Washington’ın askeri destek karşılığında Ukrayna’dan nadir maden tedarik etmesini istediğini açıkça dile getirdi.

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“Bir gün Rus olabilirler ya da olmayabilirler. Ama içeriye bu kadar para koyuyoruz ve bu parayı geri almak istiyorum.”

Zelenskiy’den 'maden karşılığı güvenlik' Teklifi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Trump’ın taleplerine karşılık “Madenler karşılığında güvenlik” anlaşması teklif etti. Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’nın geniş doğal kaynaklarına erişim sağlaması karşılığında ülkenin güvenliğini garanti altına alması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Reuters’a verdiği röportajda, daha önce gizli tutulan nadir maden rezerv haritasını göstererek şu ifadeleri kullandı: “Eğer bir anlaşmadan bahsediyorsak, öyleyse bir anlaşma yapalım. Ukrayna’nın müttefiklerinden güvenlik garantilerine ihtiyacı var.”

Ukrayna lideri, ABD’nin şimdiye kadar ülkeye en büyük desteği sağlayan ülke olduğunu vurgulayarak, “En çok yardımı ABD sağladıysa, en büyük kazancı da ABD elde etmeli” diyerek Washington’a mesaj verdi.

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