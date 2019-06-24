Tuğba Ekinci kimdir?

Şarkıcılık kariyerinin başlangıcı Erol Köse ile tanışmasıyla olan Tuğba Ekinci, müzik kariyeri boyunca 8 albüm çıkarmıştır. Tuğba Ekinci, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve video klipleri ile dikkatleri üzerine topluyor. İşte, Tuğba Ekinci'nin hayatı...

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977'de Kars'da doğdu. Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da "Mavi Düşler" dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu.



ALBÜMLERİ

2005: O Şimdi Asker

2007: Boynuz

2010: Yanma Demezler

2011: 100 Derece

2013: Hadi Kızım

2014: Git Git Gör Gününü

2016: Para Babası