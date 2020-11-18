10 yılda 31 trilyon dolarlık pazar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Ericsson, ConsumerLab birimi tarafından hazırlanan yeni "5G Tüketici Potansiyelinden Faydalanma" raporuna göre 5G tüketici pazarının 2030 yılına kadar dünya çapında 31 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Rapora göre iletişim servis sağlayıcılar 3.7 trilyon dolar kazanç elde edebilir. İletişim servis sağlayıcılar, 5G kullanım senaryolarını genişleterek ve paket halinde sunarak sadece dijital hizmetlerden elde ettikleri geliri 2030 yılına kadar 131 milyar dolara kadar artırabilir.

Bu gelir tahminlerinin yaklaşık yüzde 40'ını 5G ağları üzerinden sunulan video, artırılmış gerçeklik (AR),sanal gerçeklik (VR) ve bulut destekli oyunlar oluşturuyor.

Rapora göre, en başta oyunlar olmak üzere alışveriş, eğitim, uzaktan çalışma ve üretkenlik gibi alanlardaki kapsayıcı medyaya yönelik tüketici harcamalarının yarısından fazlasını artırılmış gerçeklik hizmetlerine yapılan harcamaların oluşturacağı öngörülüyor.

Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgular, tüketicilerin 5G hizmetlerini satın alma isteklerini Covid-19 salgınının nasıl etkilediğini de içeriyor. 2019'un başlarında tüketicilerin yüzde 20'si 5G hizmetlerini satın alma konusunda istekliydi.

'ERKEN GEÇENLERİN EKONOMİSİ ERKEN TOPARLANACAK'

Ancak yıl sonunda bu rakam yüzde 10'lara kadar düştü. Bununla birlikte, dünya genelinde 5G hizmetlerini ilk kullanmaya başlayanların yüzde 20'si 5G hizmetleri için ücret ödemeye hazır. Rapora göre, 5G'yi erken kullanmaya başlayanlar ekonomik toparlanmaya yardımcı olabilir.

Raporda ayrıca iletişim servis sağlayıcıların tüketicileri 5G kullanmaya proaktif olarak teşvik ederek kullanıcı başına yüzde 34 daha fazla 5G ortalama geliri (ARPU) elde edebileceği öngörülüyor. İletişim servis sağlayıcıları, önümüzdeki 10 yıl boyunca pasif bir yaklaşım benimseyerek tüketici gelirleri yüzde 0.03 sabit gelir artışına kıyasla yüzde 2.7 lik bir bileşik yıllık büyüme hızıyla artırabilir.

'YENİ FIRSATLAR YARATACAK'

5G tüketici pazarına yönelik ilk defa bir gelir tahmini sunduklarını belirten Ericsson ConsumerLab Başkanı Jasmeet Singh Sethi, “5G'nin önümüzdeki 10 yıl içinde tüketici hizmetlerine yönelik iletişim servis sağlayıcılarına muazzam fırsatlar yaratacağı açıkça ortada. Devam eden bu yolculukta asıl kazananlar tüketici tekliflerini hızlı ve proaktif bir şekilde geliştiren iletişim servis sağlayıcılar olacak" dedi.