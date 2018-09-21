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"Ben Frey hakkında konuşunca eleştiriliyorum. Düşman değilim ki ben. Herkes gibi ben de Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Ülke puanı için, yayıncı kuruluş için talep ederim ama işin bir gerçeği var. Bu takımın kalitesi eksik. Bu takım geri düştüğünde zor maç çevirir."