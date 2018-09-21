Tümer Metin, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
21.09.2018 - 01:30 | Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Spor Toto Süper Lig'e de kötü başlayan Fenerbahçe'de, ligdeki Konyaspor galibiyeti yara sarsa da UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 4-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyeti şoke etkisi yarattı. Tümer Metin, beIN SPORTS kanalında Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı değerlendirdi
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"Taktiğiniz tutmayabilir, hocanız yanlış tercihler yapabilir ama o formayı giyiyorsanız mücadele etmek zorundasınız."
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"Maçtan önceki favorimiz Fenerbahçe'ydi tabii. Temennimiz gruptan çıkması. Ama kağıt üzerindeki favori, görüntüde etkili değildi."
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"İlk yarıya 2-0 mağlup girmişsin. Ne konuştu diye düşünüyorum. Hocalar en kötü şöyle söyler: Beyler çıkalım ikinci yarıyı 0-0 gibi oynayalım."
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"Cocu, haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek kadroda rotasyon yapabilir. Tamam mantıklı geliyor. İlk yarıda 2-0 geriye düşmüşsün. Yedek kulübesinde Ayew ve Slimani bekliyor. Bu iki futbolcu bile Fenerbahçe'yi değiştiremeyecekti."
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"UEFA'da kazanılan galibiyete 570 bin euro geliyor. Dün Galatasaray 2.9 milyon euro kasasına koydu. Galatasaray'a bakın... Takımlar en azından para için daha iyi oynar."
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"Bu kadro insanları yanıltıyor. Bu kadronun mücadele etme şansı var. Bu kadronun gerçekten kalite anlamında ciddi bir sıkıntısı var. Bunu ben yapmadım. Kadroyu yayıncı kuruluş yapmadı. Ciddi bir kalite sıkıntısı var."
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"Ben Frey hakkında konuşunca eleştiriliyorum. Düşman değilim ki ben. Herkes gibi ben de Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Ülke puanı için, yayıncı kuruluş için talep ederim ama işin bir gerçeği var. Bu takımın kalitesi eksik. Bu takım geri düştüğünde zor maç çevirir."
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"Ben bu rotasyon işini de anlamıyorum. Bugün perşembe. Maç pazartesi ya. Pazar olsa neyse. Oyuncu dinlenir o kadar gün."
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"Fenerbahçe'nin toparlanmak için bir şansı var. O da derbi maçı."
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"Fenerbahçe'nin kalitesi eksik, bu takım geri düştüğünde zor maç çevirir. Bu takım sürekli 0-0'a oynamak zorunda. Zorluk derecesi olan her maçta Fenerbahçe, oyunu çevirmekte zorlanır."
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"Aykut Kocaman neden Valbuena'yı oynatmıyor diye eleştiriyorduk. Eğer iki teknik direktör oynatmıyorsa Valbuena oturup kendine bakacak."
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"Zagreb'de sokağa çıksam insanlara Frey mi oynasın Soldado mu oynasın diye sorsam yedi millet Soldado der."
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"Fenerbahçe'nin başına şu anda Mourinho'yu, Klopp'u, Ancelotti'yi getirelim, bu kadro bir tık yukarı çıkar mı, bunu tartışırız. Oyuncu kenara bakar, oradakinin maça yaklaşımı oyuncuyu etkiler."
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