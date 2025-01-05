Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'dan 5 yıldır iz yok (2)

GÜLİSTANDOKU İÇİN YÜRÜYÜŞ

Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen Gülistan Doku'nun annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku ile üniversite arkadaşları ve kadın platformlarının üyeleri, ellerinde fotoğraflar ve pankartlarla Sanat Sokağı'nda bir araya gelerek Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık ‘Gülistan Doku nerede’ sloganları atıldı. Zaman zaman da aile bireyleri fenalaştı.

‘BEN YUMURTA SATARAK KIZIMI OKUTTUM’ Burada konuşma yapan annesi Bedriye Doku, kızına 5 yıldır hasret kaldığını belirterek, “Benim kızım kuş olmadı, buhar olmadı, uçmadı. Üstünü örtmeyin. Yarım saat, bir saat, iki saat kendinizi benim yerine koyun. Sizin çocuklarınız okula gidecek, gelmeyecek. Siz ne yapabilirsiniz? 5 sene oldu, 6’ncıya gidiyor. Allah için bize yardım edin. Ben kızımı okula gönderdim, yumurta satım, kızımı okula gönderdim ve okuttum. Sizin gibi bizim maaşımız yok. Allah için benim kızımı çıkartın” dedi.

‘BEN ADALET İSTİYORUM’ Adalet istediğini söyleyen babası Halit Doku da “Ben bir babayım baba. Ben bu kızı okula gönderdim. Ben bu millete, devlete bir faydası olsun dedim. Benim kızım ne yaptı da burada kızımı kaybettiniz. Ben adalet istiyorum. Adalet nerede? Bu kızım ne yapmıştı? Öyle bir şey yapmışsa ceza verseydiniz. Kızımı niye öldürdünüz? Katil dışarıda geziyor. Siz beni seyrediyorsunuz. Yazıklar olsun size” diye konuştu.