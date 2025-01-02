Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de yeni yılın ilk bebeği, saat 23.35'te dünyaya geldi

        TUNCELİ'de yeni yılın ilk bebeği, dün saat 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de yeni yılın ilk bebeği, saat 23.35'te dünyaya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ’de yeni yılın ilk bebeği, dün saat 23.35’te dünyaya geldi. Kız bebeğe ailesinin henüz isim vermediği öğrenildi.

        Tunceli Devlet Hastanesi’nde yeni yılın ilk bebeği dün saat 23.35’te dünyaya geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cahidenur Selveroğlu ile ebeler Dilara Bayrak ve Serpil Yoltay’ın normal yolla gerçekleştirdiği doğumda, Bahar ve Ersan Ağırkaya çiftinin 2’nci çocukları olan kız bebek, 48 santimetre ve 3 kilo 175 gram ağırlığında dünyaya geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, çifti ziyaret ederek, aileyi tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Kırağıyla kaplanan Munzur ve Pülümür vadileri dronla görüntülendi
        Kırağıyla kaplanan Munzur ve Pülümür vadileri dronla görüntülendi
        Tunceli'de balık avlarken kayalıktan düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarı...
        Tunceli'de balık avlarken kayalıktan düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarı...
        Tunceli'de yeni yıl, yüzyıllardır süren 'Gağan' geleneğiyle kutlandı
        Tunceli'de yeni yıl, yüzyıllardır süren 'Gağan' geleneğiyle kutlandı
        Doğa harikası Munzur Vadisi'nde kar güzelliği, dronla görüntülendi
        Doğa harikası Munzur Vadisi'nde kar güzelliği, dronla görüntülendi
        Tunceli'de kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Çemişgezek'te "Gağan" etkinliği düzenlendi
        Çemişgezek'te "Gağan" etkinliği düzenlendi