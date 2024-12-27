Çemişgezek'te "Gağan" etkinliği düzenlendi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için "Gağan" etkinliği gerçekleştirdi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için "Gağan" etkinliği gerçekleştirdi.
İlçedeki Kırklar Cemevi Derneği tarafından kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğinin canlandırılması için etkinlik yapıldı.
Yöresel kıyafet giyen davulcu ve beraberindeki klarnetçi, Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli melodiler çalarak vatandaşların yeni yılını kutladı.
Etkinlik, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulmasın ardından sona erdi.
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