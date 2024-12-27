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        Çemişgezek'te "Gağan" etkinliği düzenlendi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için "Gağan" etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:39
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        Çemişgezek'te "Gağan" etkinliği düzenlendi
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için "Gağan" etkinliği gerçekleştirdi.

        İlçedeki Kırklar Cemevi Derneği tarafından kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğinin canlandırılması için etkinlik yapıldı.

        Yöresel kıyafet giyen davulcu ve beraberindeki klarnetçi, Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli melodiler çalarak vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Etkinlik, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulmasın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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