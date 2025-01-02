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        Kırağıyla kaplanan Munzur ve Pülümür vadileri dronla görüntülendi

        Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:47
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        Kırağıyla kaplanan Munzur ve Pülümür vadileri dronla görüntülendi
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        Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı oluştu.

        Çetin geçen kış mevsimi kentteki bazı noktalarda güzel manzaralar oluşturdu.

        El değmemiş doğasıyla öne çıkan Munzur ve Pülümür vadilerinde de hava sıcaklığı gece sıfırın altına düştü.

        Soğukların etkisiyle vadilerdeki akarsu kıyılarında bulunan meşe, kavak ve söğüt ağaçları kırağıyla kaplandı.

        Karlı dağlarla bütünleşen ağaçların oluşturduğu doğal güzellik dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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