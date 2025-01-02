Kırağıyla kaplanan Munzur ve Pülümür vadileri dronla görüntülendi
Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Çetin geçen kış mevsimi kentteki bazı noktalarda güzel manzaralar oluşturdu.
El değmemiş doğasıyla öne çıkan Munzur ve Pülümür vadilerinde de hava sıcaklığı gece sıfırın altına düştü.
Soğukların etkisiyle vadilerdeki akarsu kıyılarında bulunan meşe, kavak ve söğüt ağaçları kırağıyla kaplandı.
Karlı dağlarla bütünleşen ağaçların oluşturduğu doğal güzellik dronla görüntülendi.
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