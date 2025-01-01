Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de balık avlarken kayalıktan düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarılarak hastaneye sevk edildi

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde, balık avlarken kayalıktan düşüp yaralanan kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 21:46 Güncelleme: 01.01.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de balık avlarken kayalıktan düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarılarak hastaneye sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde, balık avlarken kayalıktan düşüp yaralanan kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        İlçenin Kolonkaya Köyü mevkisinde bir kişi, Keban Baraj Gölü kıyısında balık tutmaya çalışırken dengesini kaybedip kayalıktan düştü.

        Sol bacağının yaralandığını fark eden kişi, telefonla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra bot yardımıyla barajdan geçirilerek ilçedeki feribot iskelesine getirildi.

        Ambulansa alınan yaralı, Pertek 70. Yıl Cumhuriyet Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?

        Benzer Haberler

        Tunceli'de yeni yıl, yüzyıllardır süren 'Gağan' geleneğiyle kutlandı
        Tunceli'de yeni yıl, yüzyıllardır süren 'Gağan' geleneğiyle kutlandı
        Doğa harikası Munzur Vadisi'nde kar güzelliği, dronla görüntülendi
        Doğa harikası Munzur Vadisi'nde kar güzelliği, dronla görüntülendi
        Tunceli'de kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Çemişgezek'te "Gağan" etkinliği düzenlendi
        Çemişgezek'te "Gağan" etkinliği düzenlendi
        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
        Konya'dan Tunceli'ye gönderilen 2 otobüs hizmete başladı
        Konya'dan Tunceli'ye gönderilen 2 otobüs hizmete başladı