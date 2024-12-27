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        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araçtaki 9 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:24
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        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
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        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araçtaki 9 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kentte bir süredir etkili olan sağanak, bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle 9 kişi araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Mahsur kalan araçları halat yardımıyla çeken ekipler, kumanya desteğinde bulundukları vatandaşları istedikleri yere ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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