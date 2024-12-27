Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araçtaki 9 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araçtaki 9 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kentte bir süredir etkili olan sağanak, bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle 9 kişi araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Mahsur kalan araçları halat yardımıyla çeken ekipler, kumanya desteğinde bulundukları vatandaşları istedikleri yere ulaştırdı.
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