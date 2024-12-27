Tunceli'de kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri ulaşımdaki aksamaları ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Pülümür ilçesi ve Mutu Köprüsü arasındaki kara yolunda da tırların geçişine izin verilmiyor.

Kentin bazı ilçeleri ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar etkili oldu.

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