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        Tunceli'de kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 23:09 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:09
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        Tunceli'de kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
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        Tunceli’de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kentin bazı ilçeleri ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar etkili oldu.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolunun 26-56 kilometreleri arası araç geçişine kapatıldı.

        Pülümür ilçesi ve Mutu Köprüsü arasındaki kara yolunda da tırların geçişine izin verilmiyor.

        Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri ulaşımdaki aksamaları ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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