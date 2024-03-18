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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:04
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam Orçun Cüneyt Zor ve Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Atatürk büstüne çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Daha sonra Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Kartal, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Göylüsün, İlçe Jandarma Komutanı Abbas Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, kurum amirler, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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