Tunceli’de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti

Tunceli’de İngiltere varyantı Covid19 mutantlı virüs kapan taksi şoförü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde taksi şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Fikret Özdoğan, bir süre önce İngiltere varyantı Covid19 teşhisiyle toplum sağlığı merkezinde tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılan Özdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özdoğan’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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