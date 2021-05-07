Tunceli’de bir köy daha karantinaya alındı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 4 köy ve 1 mahalle de alınan karantinanın ardından çoklu vaka tespit edilen Ovacık ilçesine bağlı bir köy daha karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ”Tunceli ilimiz Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde, birden fazla vaka görülmesi ve temaslı sayılarının fazla olması sebebiyle söz konusu köy 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.

Öte yandan, bugün ayrıca Mazgirt ilçesine bağlı Kızılkale, Kızılcık, Göktepe, Yazeli köyleri ile Akpazar Beldesi Çarşıbaşı Mahallesi’nde çoklu vakalar görülmesi üzerine 10 gün süreyle karantina ilan edilmişti.

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