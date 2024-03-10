Tunceli iftar ve sahur saatleri: Diyanet İmsakiyesi'ne göre 2024 Tunceli iftar ve imsak vakitleri
İslam alemi için en önemli olan, mübarek üç aylardan Ramazan bu sene de kapımızı çaldı. Müslümanlar tarafından oruç ibadeti ve dualarla geçirilen bu ay, halk içindeki birlik ve paylaşma duygularını da güçlendiriyor. Vatandaşlar sahur ve iftar sofralarını aileleri ve sevdikleriyle paylaşabilmek adına hazırlıklara başladı. Diyanet Takvimi ile 2024 yılı için de il il imsak ve iftar vakitleri açıklandı. İşte, Tunceli için imsak ve iftar vakitleri...
Ramazan'da oruç tutmak, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanlar için farzdır. Oruç, Allah'a yaklaşma ve manevi temizliği arttırma amacıyla tutulur. Ramazan ayı aynı zamanda, sabır, dayanışma, sadaka ve dua gibi İslami değerleri pekiştirmek için bir fırsattır. İftar ve sahur gibi özel ibadet vakitleri, aile ve topluluk bağlarını güçlendirirken, kardeşlik ve merhamet duygularını besler. Diyanet 2024 Takvimi'nde bu yıl için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. İşte, detaylar..
TUNCELİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1. GÜN | 11 Mart 2024 Pazartesi
İmsak: 05:10
İftar: 18:31
2. GÜN | 12 Mart 2024 Salı
İmsak: 05:09
İftar: 18:32
3. GÜN | 13 Mart 2024 Çarşamba
İmsak: 05:07
İftar: 18:33
4. GÜN | 14 Mart 2024 Perşembe
İmsak: 05:06
İftar: 18:34
5. GÜN | 15 Mart 2024 Cuma
İmsak: 05:04
İftar: 18:35
6. GÜN | 16 Mart 2024 Cumartesi
İmsak: 05:02
İftar: 18:36
7. GÜN | 17 Mart 2024 Pazar
İmsak: 05:01
İftar: 18:37
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SAHURDA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartları arasındadır. Kalben niyet etmek yeterlidir fakat bunu dil ile ifade etmek daha doğrudur. İmsaktan sonra edilen niyetin geçerli olması için imsak vaktinden beri hiçbir şey yenmemiş ve içilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde niyet ve oruç kabul olmaz.
Oruç için niyet ederken "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ramazan orucunu tutmaya." denmelidir. Ramazan orucunda her gün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.
2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN OLACAK?
Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e indirildiği gecedir. Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde idrak edilir. 2024 yılı için Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takviminde bu tarih 5 Nisan olarak açıklandı.