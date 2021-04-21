Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 169 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 511 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 9 bin 918'e, vaka sayısının 289 bin 230'a ulaştığı, 239 bin 104 kişinin ise hastalığı atlattığı kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 64 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 699 yeni vaka kaydedildiği, 5 bin 232 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilere göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 372'ye, vaka sayısının 692 bin 181'e, iyileşenlerin sayısının ise 649 bin 718'e yükseldiği ifade edildi.