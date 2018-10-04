Tüpraş, girişimcilik ekosistemi ile entegrasyon çalışmaları kapsamında Etohum'a üye oldu. 2008 yılından kurulan Etohum, kendi şirketini kurmak isteyen girişimciler ile şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir pazar yeri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Girişimcilik ekosistemiyle daha yakın iletişimde olmak, yenilikçi girişimlere ve startup ağına erken aşamada ulaşmak amacıyla birçok çalışma yürüten Tüpraş, Etohum üyeliğiyle dijital teknolojilere erken erişim sağlamayı hedefliyor.



Tüpraş, şirket içinde ise, yeni iş modelleriyle ve büyüme alanlarıyla değer yaratacak iş fikirlerini desteklemek üzere inovatif fikirlerin paylaşılabildiği “Fikir Ünitesi” portalini devreye aldı. Kurum içi girişimcilik ekipleri önceliklendirilen fikirler üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

Girişimcilerin belirli odak alanlarındaki yenilikçi fikirlerini Tüpraş'a ulaştırması için Etohum üzerinden oluşturulan yeni kanal devreye alındı. Tüpraş, Etohum platformu üzerinden veri analitiği, Karar destek sistemleri, Alternatif enerji, İleri 3D malzemeler, iş sağlığı güvenliği, proses emniyeti çözümleri, varlık yönetimi, siber güvenlik, giyilebilir teknolojiler, yenilikçi raporlama sistemleri, dijital eğitim sistemleri ve Saha takibi alanlarında yenilikçi çözüm geliştiren girişimcilerle buluşmayı hedefliyor.

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