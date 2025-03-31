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        Haberler Yaşam Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor!

        Turistik Diyarbakır Ekspresi yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacak

        Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilen Turistik Diyarbakır Ekspresi, yeni sezona 11 Nisan'da başlayacak. TCDD Taşımacılık'ın internet sitesine göre Turistik Diyarbakır Ekspresi bilet fiyatları, gidiş-dönüş toplamda 25 bin lira...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:31
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        Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacağını belirtti.

        Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacağını bildirdi.

        Trenin, Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edeceği bilgisini veren Uraloğlu, "Trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan tren seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak" değerlendirmesinde bulundu.

        Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin Malatya'da 3 saatlik mola vereceğini aktardı. Bu sürede yolcuların Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebileceğini vurgulayan Uraloğlu, trenin Diyarbakır'a varış saatinin ise ertesi gün 16.23 olarak planlandığını kaydetti.

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        Dönüşte Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenin Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saat duracağına dikkati çeken Uraloğlu, "Ankara'ya tahmini varış saati ise (ertesi gün) 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

        BİLET FİYATI GİDİŞ DÖNÜŞ 25 BİN LİRA

        Turistik tren seferlerinin bölgesel turizminin canlanması açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkanı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje."

        Tren seferleri için biletler, TCDD Taşımacılık AŞ bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve "https://bilet.tcdd.gov.tr/" internet adresinden satın alınabiliyor. TCDD Taşımacılık AŞ internet sitesine göre Ankara'dan Diyarbakır'a yataklı vagonda gidiş 13 bin lira. Diyarbakır-Ankara yönü bilet fiyatı ise 12 bin liradan satışa çıktı.

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        #Turistik Diyarbakır Ekspresi
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