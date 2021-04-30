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HaberlerTurizmTurizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %40,2 azaldı
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TÜİK, ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),ocak-mart dönemi turizm verilerini açıkladı. Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40.2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu.

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %40,2 azaldı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),2021 yılı ilk çeyreğine ilişkin turizm gelirleri verilerini paylaştı. Buna göre turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 68,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 31,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 296 milyon 854 bin dolar'ını kişisel harcamalar, 155 milyon 359 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte sağlık harcaması hariç diğer tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması yüzde 4,7 artarken, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 79,5, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 71,0 ve tur hizmetleri harcaması yüzde 62,4 azaldı.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 56 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 53.9 AZALDI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,9 azalarak 2 milyon 600 bin 468 kişi oldu. Bunların yüzde 70,2'sini 1 milyon 826 bin 227 kişi ile yabancılar, yüzde 29,8'ini ise 774 bin 241 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi yüzde 54,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti

İkinci sırada yüzde 23,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 8,8 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 70.2 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 70,2 azalarak 236 milyon 423 bin dolar oldu. Bunun 236 milyon 141 bin dolar'ını kişisel, 282 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2020 YILI İLK ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 83.9 AZALDI


Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %83,9 azalarak 281 bin 322 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 840 $ olarak gerçekleşti.

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