Sıkıntılı dönemin ardından bu yıl iyi bir sezon geçiren turizm sektörüne yönelik getirilen iki yeni düzenleme, tatile giden Türk vatandaşlarının cebini de etkileyecek. İki düzenlemeden ilki olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na ciro üzerinden binde 7.5 oranında turizm payı ödenmesine ilişkin düzenleme 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurumlar vergisi mükellefi olan turizm tesisleri, ekim ayında elde ettikleri cirolar üzerinden hesaplanan vergiyi bu ayın sonuna kadar beyan edip ödeyecekler. 30 Kasım, hafta sonuna denk geldiği için 2 Aralık Pazartesi gününe kadar beyanname verebilecekler.

Kurumlar vergisi mükellefi olmayan diğer turizm işletmeleri ise 3 ayda bir beyanname verecekleri için ekim-kasım-aralık döneminde elde edecekleri gelirler üzerinden hesaplanan turizm payını 31 Ocak 2020 tarihine kadar beyan edip ödeyecekler.

KİM NE KADAR TURİZM PAYI ÖDEYECEK?

Turizm payı, gerçek veya tüzel kişilerin turizm işletmelerindeki faaliyetlerinden elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden ödenecek. Net satışlar, işletmelerin satılan mal ve hizmetler karşılığında aldıkları toplam değerler ile bunlarla ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları ve iadeler ile ilgili indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutar olarak tanımlanıyor. Turizm payı net satışlar üzerinden alınacağı için işletmenin kâr edip etmediğine bakılmayacak. Zarar eden işletmeler de net satış üzerinden turizm payını ödeyecek.

İşletme türlerine göre ödenecek turizm payı tutarları şöyle:

- Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri: Binde 7.5

- Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri: Binde 7.5

- Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları: Binde 7.5

- Seyahat acentaları (münferit uçak bileti satışları hariç): On binde 7.5

- Havayolu işletmeleri (Sadece ticari yolcu taşımacılığından elde edilen net satış hasılatı üzerinden): On binde 7.5

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmeleri: Binde 2

- Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler: Yüzde 50 indirimli

KONAKLAMA VERGİSİ DOĞRUDAN MÜŞTERİDEN

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan vergi paketi içinde yer alan konaklama vergisi ise doğrudan tesisleri kullanan müşterilerden alınacak. Yasa teklifinin ilk halinde konaklama vergisi toplam fatura bedelinin yüzde 2’si olarak öngörülüyordu. Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında tesisin türüne göre kişi başına gecelik 6 TL ile 18 TL arasında değişen sabit tutarlar belirlendi. Ancak, sabit tutarın daha yüksek vergi anlamına geldiği yönünde itirazlar oldu. Örneğin 5 yıldızlı tüm oteller için 18 TL olan kişi başına vergi, gecelik kişi başı bedeli 900 TL olan otelde yüzde 2’ye; gecelik bedeli 500 TL olan otelde ise yüzde 3.6’ya karşılık geliyor.

Teklif sahiplerinden AK Parti’li Vedat Demiröz, konaklama vergisinde tekrar ilk haline dönüleceğini, sabit tutar yerine yüzde 2 oranında vergi alınacağını söyledi. Demiröz, 1 Nisan 2020’den geçerli olmak üzere 2020 yılı için yüzde 1, 2021 yılından itibaren de yüzde 1 konaklama vergisi uygulanacağını ifade etti.

TATİL MALİYETİ ARTACAK

Turizm payı ve konaklama vergisi ile yerli ve yabancı turistlerin tatil maliyeti artacak. Binde 7.5 oranındaki turizm payı her ne kadar işletmelerden alınacak olsa da işletmelerin bunu fiyatlara yansıtmaları bekleniyor. Konaklama vergisi de doğrudan fatura tutarına eklenecek. Böylece tatil maliyeti bu yıl ekimden itibaren binde 7.5, gelecek yıl yüzde 1.75, 2021 yılından itibaren de yüzde 2.75 oranında artacak.