Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 48 ülkeye 6 bin 357 ton bal ihraç edilerek, 25 milyon 503 bin 445 dolar gelir elde edildi. Önceki yıl 23 milyon 893 bin 69 dolar olan ihracat geliri, buna göre yüzde 7 artmış oldu.
İhracatta Almanya 11 milyon 467 bin 482 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 5 milyon 493 bin 51 dolarla ABD, 1 milyon 591 bin 499 dolarla Suudi Arabistan, 1 milyon 544 bin 567 dolarla İspanya ve 546 bin 485 dolarla Avusturya izledi.
Bu dönemde Türkiye'den önceki yıl hiç ihracat yapılmayan Slovakya, Sri Lanka, Yunanistan, Etiyopya, Mısır, Gürcistan ve Tanzanya'ya da bal satıldı.
Doğu Karadeniz'den ise 2018'de yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'ne bal ihraç edildi. Bu ülkeye 6 bin 413 kilogram bal ihraç edilerek, 37 bin 51 dolar kazanç sağlandı. Bölgeden önceki yıl bu ülkeye 3 bin 672 kilogram bal ihracatı karşılığında, 22 bin 955 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Doğu Karadeniz'den geçen yıl yapılan bal ihracatı da önceki yıla göre miktarda yüzde 75, değerde yüzde 61 artış gösterdi.
"BAL İHRACATI GİDEREK DAHA ÖN PLANA ÇIKIYOR"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'nin zengin flora çeşitliliğine sahip olduğunun yurt dışı piyasalarda da öğrenilmesiyle son yıllarda bal ihracatının önemli oranda gelişme kaydetmeye başladığını belirtti.
Türk balının artık markalı bir ürün olarak ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda bal ihracatı giderek artmaya başladı. Bitki çeşitliliğine göre bölgelerin bitki özellikleri ve bu bitkilerden üretilen balın sahip olduğu enzim ve faydalı besin kaynakları tanıtılıp ön plana çıkarılarak bal ihracatı daha da artırılabilir. Ayrıca yörelere ve bitkilere göre coğrafi işaretler tescil ettirilip markalı ürünlerin daha ön plana çıkarılmasıyla bal ihracatının daha da gelişeceğine inanıyoruz."
Bal ihraç edilen ülkelerin arttığına işaret eden Gürdoğan, "İhracat rakamlarının yanında ihracat yapılan ülke çeşitliliği olarak da iyi konumdayız. Bu kapsamda da yeni yıldaki ihracattan ve ülke çeşitliliğinden ümitliyiz. Türk balının bu yıl daha fazla ülkede ağızları tatlandıracağına inanıyoruz." dedi.
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