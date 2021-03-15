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Haberlerİş-YaşamTürk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı
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Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3.1 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın ilk iki ayında çay ihracatı, 3 milyon 133 bin 816 dolar kazandırdı. Ocak ve şubat aylarında 72 ülkeye 785 ton çay ihraç edildi. Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri en fazla çay satılan ülkeler oldu

Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı
AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak-Şubat 2021'de 72 ülkeye 785 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 3 milyon 133 bin 816 dolar gelir sağlandı.

Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri en fazla çay dış satımı yapılan ülkeler oldu. Türkiye'den yılın ilk iki ayında Belçika'ya 1 milyon 308 bin 677, Almanya'ya 300 bin 244 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de 233 bin 972 dolarlık çay satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Avusturya, Lübnan, Romanya, Kırgızistan, Uganda, Moğolistan, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, Gabon, Yeni Zelanda, Liberya, Bahreyn, Paraguay, Benin, Filipinler, Bahamalar, Moritanya, Panama, İspanya, Sırbistan ve Senegal'e de bu dönem çay gönderildi.

"İHRACAT POTANSİYELİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türk çayı ihracatında 2020 yılında güzel bir dönem geçirildiğini, 2021 yılı ihracatının daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını söyledi.

Yeni yılın iki aylık döneminde çay ihracatının, 3,1 milyon dolarlık gelirle başladığını ifade eden Gürdoğan, "Çay ihracatımızla ilgili yılın ilk iki ayında oluşan rakamlardan gayet memnunuz. İhracat potansiyelimiz artarak devam ediyor. İhracatın artmasının yanı sıra ülke anlamında çeşitliliğin de fazlalaşması önümüzdeki dönemler için bize umut veriyor." dedi.

Gürdoğan, Belçika'ya ihraç edilen çayın lojistik olarak depolanmasının ardından tüm Avrupa ülkelerine dağıtıldığına işaret ederek, Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşlarının çaya olan ilgisinden dolayı ihracatın da bu bölgelerde yoğunlaştığına dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre değer bakımından yüzde 132 arttığını belirten Gürdoğan, yaşanan artışların yıl içerisinde de devam etmesinden umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'den en fazla çay dış satımı yapılan ilk 3 ülke sırasıyla şöyle:

Ocak-Şubat 2020Ocak-Şubat 2021
Miktar (kg)

Değer (dolar)

Miktar (Kg)Değer (dolar)
Belçika358.8291.459.878327.9821.308.677
Almanya29.510175.21659.418300.244
ABD21.290100.65746.047233.972

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