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        Haberler Spor Futbol Türk devleri peşindeydi: Cherki, Premier Lig'e gidiyor! - Futbol Haberleri

        Türk devleri peşindeydi: Cherki, Premier Lig'e gidiyor!

        Geçtiğimiz sezon adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan Rayan Cherki'nin, Manchester City'e transfer olacağı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:30
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        Türk devleri peşindeydi: Premier Lig'e gidiyor!
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        Geçtiğimiz yaz transfer dönemlerinde adı sık sık Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rayan Cherki'nin yeni adresi belli oluyor.

        The Telegraph'tayer alan habere göre; Manchester City, Cherki için pazarlık masasına oturdu.

        Haberde, İngiliz ekibinin maliyeti sebebiyle vazgeçtiği Florian Wirtz'in yerine 21 yaşındaki oyuncuyu listesinin en başına yazdığı bilgisi yer aldı. Ayrıca Fransız 20-25 milyon sterlin civarı bir bonservis bedeli olduğu aktarıldı.

        Bu sezon parlamaya devam eden Cherki, tüm kulvarlarda 44 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda ise 12 gol atıp 20 de asist yaptı.

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