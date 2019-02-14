HABER VE FOTOĞRAFLAR: Ahmet Hamdi GİRGİN - İnanç ERGÜLEN



Türk futbolunda altyapıya verdiği önem ve yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni HABERTÜRK ekibi olarak ziyaret ettik... AXA Sigorta ile Altınordu Futbol Kulübü arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından tesisleri gezdik.

2012-2013 sezonu başında alınan şirketleşme kararının ardından 3. Lig'den 1. Lig'e kadar yükselen ve altyapısıyla takdir kazanan Altınordu, Alican Özfesli'nin Başakşehir'e transferiyle son 2,5 sezonda altyapıdan çıkardığı 5. oyuncusunu yuvadan uçurdu.

Altınordu örnek alınacak organizasyonuyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da gözleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz ocak ayında; Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan 20. Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nı takip eden; Bayern Münih, Borussia Dortmund, VFB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Ajax, PSV Eindhoven, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Villareal, Valencia, Shaktar Donetsk, Zenit, Basel ve Salzburg gibi önemli takımlar, kulübün tesislerinde incelemelerde bulundu.

CENGİZLER, ÇAĞLARLAR...

İzmir temsilcisinin yetiştirdiği Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Cengiz Ünder Roma'da, Berke Özer ve Barış Alıcı (Malatya'ya kiralandı) Fenerbahçe'de oynuyor. Türkiye'de 10 farklı bölgeye açılmayı planlayan ve İzmir'de 4 tesisi olan Altınordu, bonservislerden gelen paraların ardından yatırımlarına devam ediyor.

Kulübün başkanı Seyit Mehmet Özkan, tesis içinde inşası devam eden yerleri gösterirken 'Bir futbolcu daha satınca buraları da bitireceğiz' diyerek transfer gelirlerinin tesisleşme ve altyapı çalışmaları için kullanıldığını aktarıyor.

Takımda yabancı oyuncuya yer vermeyen Altınordu; önümüzdeki yaz döneminden itibaren dış transfer de yapmayacak. Tamamen altyapıdan gelen oyunculara A Takım'da yer verilecek.

MİLLİ TAKIMA 50 OYUNCU

Altınordu, yaptığı sözleşmeler sayesinde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ikinci transferlerinde de yetiştiricilik bedelinin yanı sıra bonservis ücretlerinden pay aldı. Altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlayan İzmir temsilcisi, 2012-2013'ten bu yana çeşitli yaş kategorilerinde 50 oyuncusunu milli takımlara gönderdi.

Kuşkusuz 50 yaşından sonra çocukluk hayalini yaşadığını belirten, yedi yıldır da kırmızı lacivertlilere büyük başarı kazandıran ve takımının adını Avrupa’ya duyuran kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan en büyük paya sahip.

Peki bu futbolcular nasıl yetiştiriliyor, Altınordu'nun diğer kulüplerden farkı ne? Metin Oktay Tesisleri'ne yaptığımız gezide bunları net olarak görüyoruz.

Tesislere girdiğimizde 'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir' yazısı bizi karşılıyor. Yerleşkenin her yerinde minik futbolcular için eğitici tabelalar var.





4 tesise sahip olan kulübün tüm ülkede 12 bin sporcu, 125 futbol okulu bulunuyor. Yapılan seçmelerin ardından oyuncular elek sistemiyle buraya geliyor. 186 futbolcu tesislerde kalıyor. Türkiye'de 10 yere yayılmak istiyorlar.Biri hibrit olmak üzere 3 doğal çim ve 5 suni çim sahada oyuncular, antrenörleriyle çalışmalarını yapıyor. Tesislere verilen isimler; Hasan Doğan, Şenes Erzik, Gündüz Tekin Onay, Serpil Hamdi Tüzün, Doğan Emültay, Ahmet Güvener, Tarık Gencay, Gode Cengiz ve Mustafa Balöz gibi Türk futbolu ile kulüp için önemli karakterler.

İlk 8 yıl okulda eğitim gören çocuklar, son 4'ü yani liseyi açık lisede okuyorlar. Böylece antrenmanlara daha fazla vakit ayırabiliyorlar. Bunun için ayrı bir müfredat yapıldı. Lisanslı sporcular için 4+4+6'lık eğitim sistemi okutulacak. 12'den sonra futbolcular gelip antrenmanlarını yapacak.

U12, U17 ve U19 takımının oyuncuları tesislerde kalıyor. Otel odası konforundaki odalarda yaşayan minikler, bir yandan futbolcu olmaya çalışırken bir yandan da okul hayatlarına devam ediyor. Masalardaki ders kitapları dikkat çekiyor. Odalarda 2'şer kişi kalıyor.

Öğrencilerin serbest vakit geçirdikleri alanlar bulunuyor, dart ve bilardo oynayarak eğleniyorlar.

Sadece saha içi için değil, saha dışı için de yetiştiriliyorlar. İyi vatandaş eğitimlerinde İletişim, kişilik gelişimi, tarım - hayvancılık, sosyal etkinlik dersleri veriliyor. Ayrıca oyunculara yabancı dil öğretiliyor.

Futbol eğitimlerinde ise takım antrenmanlarının haricinde özel antrenmanlara çok önem veriliyor. 10 yaşındaki itibaren gelen çocuklara hepsi öğretiliyor. 19 yaşında ise transfer oluyorlar.

TRANSFER YAPMAK YOK!

Gelecek mayın ayından itibaren artık Altınordu dış transfer de yapmayacak. Kendi oyuncularını oynatacak. Mayıs'ta son transferler yapılacak. 3 yıl süreyle A takımda kalıp, daha sonra gitmek zorunda olacaklar. Böylece alttan gelen oyunculara şans verilecek.

"Özkaynak” modeli uygulayarak, Bu toprakların çocuklarından “Gerçek” profesyonel futbolcular yetiştiren, Örnek bir futbol kulübü olarak dünyada tanınmak" vizyonuyla hareket eden kulüp, Süper Lig'e çıksa da hiç yabancı futbolcu oynatmayacak.

BESİ - ORGANİK TARIM ALANI

Altınordu aynı zamanda üretim kulübü... Minikler, besi ve organik tarım alanlarında çalışarak hayatı öğreniyor. Tesislerde günlük 180 kilo süt üretiliyor, akademideki yoğurtlar ve sütlü tatlılar buradan yapılıyor.

Sabahları hayvanların yemlerini futbolcular veriyor, yumurta topluyorlar. Futbolcuların sürekli tarım yapması isteniyor. Her türlü bitkiyi tanımaları, toplamaları ve faydalanmaları için uğraşılıyor. Amaç iyi futbolcudan önce iyi bir birey... Burası futbolcuların yaşama değdiği alan.

Borussia Dortmund gibi dünyaca ünlü bir takımda olan 'Passence' sistemi Türkiye'de sadece Altınordu'da var. Türk mühendisler tarafından yapıldı. Ferdi olarak çalışılıyor. 7 ayda tamamlandı. 360 derecede ve her türlü hız seviyesinde yapılabiliyor. Daha sonra bunlar analiz edilip oyuncunun performansına bakılıyor.

Duvarlarda 4 ışık var. En iyisi yeşil ışıkları vurmak. 3 puan veriliyor. Beceri duvarı ve algılamaya yönelik. 11, 12, 13 yaş grupları çalışıyor. Çevre kontrolü yapılıyor ve pası adrese vermek isteniyor. Puanlı bir sistem.







FORVET ÇALIŞMA ALANI VE KALECİ ÇALIŞMA ALANI

Forvet oyuncuları ve kaleciler için 2 ayrı çalışma alanı var. Forvet antrenörleri eşliğinde hucüm çalışmaları gerçekleşiyor.

Kaleciler için refleks duvarı ve top atma makinesi kullanılıyor.

Engebeli bir duvar sayesinde top kalecinin tahmin edemeyeği yerlere gidiyor. Böyle refleksler ölçülüyor. Top atma makinesiyle de falsolu şutlar kalecinin sınırlarını zorluyor.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Altınordu'da burası futbolun okulu olarak biliniyor. Bir slogan bütün sezon işleniyor. Bu sezon, 'Beyin herkeste vardır, akıl bir yazılımdır' sözü yer alıyor. Bu sözün sahibi Anooshirvan Miandji buraya geldi. Beyinle ilgili ders verdi. Belçika'dan beyin merkezli antrenörler de çiplerle oyunculara eğitim verdi.