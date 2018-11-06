Türk güzel Elif Aksu'nun olay pozu

Geçtiğimiz yıl Ibiza'da geçirdiği trafik kazasıyla pek çok ülkenin magazin gündeminde kendine yer bulan model Elif Aksu gönlünü Kevin Reichard kaptırmıştı. Reichard'ın, sevgilisinin doğum günün kutlamak için Instagram hesabından yayınladığı poz sosyal medyayı salladı