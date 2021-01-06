En çok bunu özledik!

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HABERTURK.COM

Dünya, bu zamana kadar her 100 yılda bir görülen pandemiye, İspanyol Gribi’nin üzerinden tam 100 yıl geçtikten sonra 2020’de yakalandı. Felaketler yılı olarak anılan 2020’nin ardından 2021 yılına dair umutların en başında sağlık yer alıyor. Online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan “2021 Yılı Beklentileri” araştırması, Türk halkının 2021 yılına girerken hayata bakışını, umutlarını, hayallerini ve aldıkları yeni kararları ortaya koydu.

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Türk halkının özlemlerinden alışveriş alışkanlıklarına, tatil planlarından ekonomiye bakışlarına, 2021’e dair umut ve beklentilerini ortaya koyan “2021 Yılı Beklentileri” araştırmasıyla Türk halkının adeta 2021’de salgın öncesi günlere dönme umuduyla gerçekleştirdiği “Yapılacaklar Listesi” de gün yüzüne çıktı.

2021’DEN BEKLENTİ YÜKSEK

Hitay Holding grup şirketlerinden Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight “2021 Yılı Beklentileri” konulu online araştırmasını, Aralık 2020’nin ikinci yarısında gerçekleştirdi. Araştırmaya Türkiye temsili A-B-C1-C2-D sosyo-ekonomik segmente mensup 5 bin 106 kişi katıldı.

"2021 Yılı Beklentileri" araştırmasında katılımcıların yüzde 46’sı 2021’in 2020’den daha iyi bir yıl olacağını belirtti.

AŞI EN ÖNEMLİ UMUT KAYNAĞI

2021 yılından umutlu olmayı sağlayan en önemli gelişme ise Covid-19 aşısının yakında kullanılmaya başlanacağı haberleri. Buna göre katılımcıların yüzde 56’sı 2021’e umutla girmesini sağlayan nedenin ‘aşının uygulanmaya başlanacak olması’ olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle ‘aile ve arkadaşlık ilişkilerinin değerinin daha iyi anlaşılması’ ise katılımcıların yüzde 42’si tarafından en çok umut veren gelişmelerden biri olarak belirtiliyor.

Yine ‘Covid-19’a karşı koruyucu sağlık ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimine başlanması’, ‘yaşamın değerini anlayan insanlığın daha insancıl olacağı düşüncesi’, ‘bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hızlanması’, ‘Covid-19 geçirenlerin sayısının artmasıyla sürü bağışıklığı kazanılacağı ve 2021’de salgının bu sayede sona ereceği ihtimali’ ve ‘yaşanan salgında dayanışma ruhunun öne çıkması’ umut veren en önemli düşünceler arasında yer alıyor.

Araştırmaya katılanların 2021’den en önemli pozitif beklentileri arasındaysa her 2 kişiden 1’inin telaffuz ettiği ‘Aile yaşamı, iş yaşamı ve ekonomik gelir durumunda pozitif değişiklikler’ öne çıkıyor.

BU YILIN DİLEĞİ ‘SAĞLIK’

Araştırmada katılımcıların 2020 yılını hangi kelimelerle hatırlayacakları ve yeni yıldan en önemli beklentileri de sorgulandı. Buna göre her 2 kişiden 1’i 2020’yi ‘pandemi’ kelimesiyle hatırlayacağını söyledi. Diğer kelimelerse virüs (yüzde 16),huzursuzluk (yüzde 11),sağlık (yüzde 4),maske (yüzde 4),sosyal mesafe (yüzde 4),ev hapsi (yüzde 2),hijyen (yüzde 1) olarak telaffuz edildi.

Türk halkının yeni yıl dileğiyse yüzde 58 oranıyla, açık ara “sağlık” oldu. Yine katılımcıların yüzde 12’si 2021’de para, yüzde 9’u huzur, yüzde 6’sı kavgasız toplum, yüzde 6’sı mutluluk, yüzde 3’ü aşk, yüzde 3’ü kariyer, yüzde 2’si ise başarı beklediklerini söyledi.

EN ÇOK NEYİ ÖZLEDİNİZ?

Araştırma, katılımcıların yaşam koşulları salgın öncesine dönerse en çok neleri yapmak istediklerini yani en büyük özlemlerini de ortaya koyuyor. Buna göre her 10 katılımcıdan 6’sı ilk önce sevdiklerine sıkı sıkı sarılacağını ifade etti.

Ardından sırasıyla pandemi sonrası yapılacaklar listesi şöyle oluştu: ‘Arkadaş, dost, aile büyükleriyle yakın temas kurarak görüşmek, alışverişe çıkmak, sevilen restoranlarda yemek yemek, yarım kalan tedavilere gönül rahatlığıyla devam etmek, bayramlarda tatile değil büyükleri ziyarete gitmek, konser ve festivallere katılmak, yurt dışına seyahat etmek, sinemaya gitmek, spor salonuna dönmek, maçı stadyumda izlemek.”

‘TATİL’ KONUSUNDA TEMKİNLİYİZ

2020 yazında her ne kadar dolu ve sosyal mesafenin korunamadığı tatil manzaraları ekrana gelse de aslında ülkenin büyük bir çoğunluğu tatile çıkmadı. 2021 yazında tatil planlarının olup olmadığının sorgulandığı araştırmada katılımcıların sadece yüzde 32’sinin tatil planı yaptığı ortaya çıktı.

Buna göre tatil planı yapan her 10 kişiden 6’sı, tatilini yurt içindeki sahil beldelerinde geçirecek ve tatil yapacak her 10 kişiden 7’si yeni normal kurallarına göre mesafeli ve temassızlığa dikkat ederek tatil yapacak.

HİJYEN VE SOSYAL MESAFE KORUNACAK

Peki Türk halkı pandemi döneminde hayatına giren hangi yeni alışkanlıkları kaybetmek istemiyor? Araştırmanın sonuçlarına göre ‘Hijyene daha fazla dikkat’ ve ‘sosyal mesafe’ kaybedilmek istenmeyen iki yeni alışkanlık. Her 10 kişiden 4’ü hijyene daha fazla dikkat edeceğini, her 10 kişiden 3’üyse sosyal mesafeyi hayatlarından çıkarmak istemediklerini belirtiyor.

ÖNCE KALİTE SONRA FİYAT

2021 yılında tüketicilerin markalarla ilişkisinin geleceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor. “2021 Yılı Beklentileri” araştırmasına göre katılımcıların en önemli satın alma kriterleri arasında sırasıyla kalite (yüzde 73),fiyat (yüzde 68),sağlığa zarar verip vermemesi (yüzde 57),satış sonrası hizmetler ve müşteri ilişkileri (yüzde 42),topluma ve gezegene katkısı (yüzde 29),geçmiş deneyimler (yüzde 27) ve yerel olması (yüzde 26) yer alıyor.

GÖNÜLLÜLÜK ARTIYOR

2020 yılında pandemiyle birlikte dayanışma ruhunun artması Türk halkını gönüllülüğe bakış anlamında da etkilemiş gibi görünüyor. Çünkü daha önce yapılan araştırmalarda 18 yaş ve üstünde sadece yüzde 6 olan gönüllülük oranı bu araştırmada en azından niyet düzeyinde olsa da yüzde 54’e çıkmış görünüyor.

Ankete göre katılımcıların yüzde 54’ü 2021’de gönüllü olarak topluma fayda sağlama amacıyla sivil toplum kuruluşları için çalışabileceğini belirtiyor. Evcil hayvan sahiplenme konusundaysa toplumun yüzde 51’i olumsuz görüş bildirirken, her 10 kişiden 3’ü evcil hayvan sahiplenmeyi düşündüğünü ifade ediyor.