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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Türk-İş'ten eylem kararı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Türk-İş'ten eylem kararı

        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre TÜRK-İŞ, kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmelerinde işverenin teklifine tepki göstermek için eylem kararı aldı. Kamu işçisi önümüzdeki hafta işyerlerinde oturma eylemi ve iş bırakma eylemi yapacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 19.06.2025 - 13:24 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:36
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        Türk-İş'ten eylem planı
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        Kamu işçisinin zam pazarlığında işveren 13 Haziran'da işçi tarafına ilk teklifini sundu. İşçi tarafı, işverenin 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayında yüzde 8, 2026'nın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci 6 ayında yüzde 5'lik teklifini yeterli bulmadı.

        TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları, 17 Haziran’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Işıkhan, işverenin ikinci teklifini sunacağını söyledi. TÜRK-İŞ, 18 Haziran'da da Anıtpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüdü.

        İŞÇİLER YARIM GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK

        İşverenin 2. teklifini sunması beklenirken, TÜRK-İŞ 81 ilde sendika başkanlarıyla bir araya gelerek işverenin teklifine tepki göstermek için eylem kararı aldı. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalarda örgütlü kamu işçileri mesai başlangıcında işyerleri önünde basın açıklaması yapılacak. Ayrıca iş yerlerinde oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak. Mesai bitiminde işyerini terk etmeme eylemi yapılacak. Bir günlük işe gelmeme eylemi gerçekleştirilecek. Eylemler gelecek hafta başlayacak.

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