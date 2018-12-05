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DHA'nın haberine göre; yapılan bir araştırma, Türkiye'deki her 100 kişiden 95’inin Türk kahvesini sevdiğini ortaya koydu. Bu anlamda en fazla Türk Kahvesi Ege’de tüketilirken, köpüklü ve orta şekerli kahve en çok tercih edilen oldu.