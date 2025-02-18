Türk Kardiyoloji Derneği’nden önemli bilimsel buluşma

Kardiyoloji alanındaki en güncel gelişmelerin ele alındığı Yapısal Kalp ve Periferik Damar Hastalıklarında Girişimsel Tedaviler Toplantısı, 14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye Kardiyoloji Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, alanındaki en önde gelen uzmanlar ve genç kardiyologları bir araya getirerek bilimsel paylaşımlar, uygulamalı eğitimler ve yenilikçi tedavi yöntemlerinin tanıtılmasına odaklandı.

Kongre kapsamında, kardiyoloji dünyasında heyecan uyandıran çok sayıda canlı ameliyat yayını gerçekleştirildi. Katılımcılar, Karotis, TAVİ, Aort Koarktasyon, EVAR ve Renal Denervasyon gibi kritik prosedürleri uzmanların uygulamalı anlatımlarıyla izleme fırsatı yakaladı. Bunun yanı sıra, SeptoStomi Kursu, TAVİ Öncesi Tomografi Değerlendirme Kursu ve Retrograd Alt Ekstremite Girişimleri Kursu gibi eğitim programları yoğun ilgi gördü. Uygulamalı eğitimlerle desteklenen kongre, genç kardiyologlar için değerli bir öğrenme ve deneyim fırsatı sağladı.

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YENİLİKÇİ BİR BULUŞMA

Kongre, alanında öncü çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Muzaffer Değertekin’in liderliğinde gerçekleşti. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan Prof. Değertekin, Avrupa Kardiyoloji Derneği Eğitim Bursu ile yurt dışında önemli araştırmalar yürüttü ve inovatif tedavi yöntemlerine öncülük etti. 2001-2003 yılları arasında Hollanda Erasmus Üniversitesi'nde, ilaç salgılayan kalp stentlerinin dünyadaki ilk uygulamalarında yer aldı. 2010-2012 yılları arasında Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği’nin kurucu başkanlığını üstlenerek Türkiye’de girişimsel kardiyoloji alanında önemli gelişmelere katkı sundu.

Bilimsel birikimi ve vizyonuyla kongreye yön veren Prof. Dr. Değertekin, bu toplantının yalnızca bilgi paylaşımı sağlayan bir organizasyon değil, aynı zamanda genç kardiyologlara rehberlik eden ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren bir platform olmasını hedefledi.

Türkiye Kardiyoloji Derneği’nin düzenlediği bu kongre, kardiyoloji alanındaki en yeni gelişmeleri paylaşarak sağlık profesyonelleri arasında etkili bir bilgi aktarımını teşvik etti. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra canlı yayınlar ve interaktif eğitimlerle pratik deneyim kazandılar. Bu etkinlik, sadece bilimsel bir paylaşım platformu olmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası işbirliklerini pekiştirerek alanın geleceğine yön verme fırsatı sundu.