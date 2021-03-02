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Türk sineması Berlin'de tanıtılacak

Dünyanın en prestijli ve Avrupa'nın da önde gelen film festivallerinden biri olan Berlin Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl Türk sineması da tanıtılacak

Türk sineması Berlin'de tanıtılacak
Türk sineması Berlin'de tanıtılacak
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HABERTURK.COM

Berlin Uluslararası Film Festivali bu yıl korona virüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen festivalin Avrupa Film Pazarı Türkiye bölümünde 2020 ve 2021'de üretilen ya da yapım aşaması devam eden uzun metraj kurmaca ve belgesel filmler ile kısa metraj filmler görücüye çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının iş birliğiyle organize edilen Avrupa Film Pazarı Türkiye bölümünde 'Yabancı Film Yapım Desteği' de uluslararası sinema profesyonellerine tanıtılıyor. Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkân sağlayan destekler ile doğal plato özelliğine sahip Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün artması ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.

Sinema profesyonellerine yönelik market etkinlikleri ile başlayan 71'inci Berlin Film Festivali kapsamında, filmlerin salonlarda fiziksel olarak seyirciyle buluşması ise salgın nedeniyle 9 - 20 Haziran arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu yıl 15 filmin büyük ödül için yarışacağı ana yarışmanın jüri üyeleri arasında önceki yıllarda 'Altın Ayı' ödülü kazanan yönetmenler Mohammad Rasoulof, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Ildiko Enyedi, Gianfranco Rosi ve Jasmila Zbanic bulunuyor.

Yönetmen Ferit Karahan'ın, yapımcılığını Kanat Doğramacı'nın üstlendiği ikinci uzun metraj filmi 'Okul Tıraşı' da 71'inci Berlin Film Festivali'nin 'Panorama' bölümünde yer alacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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