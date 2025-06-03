Türk takımları, UEFA kulüp puanı klasmanında bu sezon ilk 50'ye giremedi!

Geçen hafta sonu yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonu tamamlandı.

Sezon boyunca 3 ayrı kulvarda gerçekleşen turnuvalar neticesinde Türk takımları, UEFA kulüp puanı klasmanında ilk 50 dışında kaldı.

Turnuvalarda bu sezon en fazla puan toplayan ekip, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Inter oldu.

İtalyan temsilcisi 40,25 puanla zirvede yer alırken, Barcelona 36,25 puanla 2'ncilik koltuğuna oturdu.

Bu iki takımı sırasıyla Arsenal, PSG, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Chelsea, Liverpool ve Borussia Dortmund takip etti.

KULÜP PUANI KLASMANINDA EN İYİ TÜRK TAKIMI GALATASARAY

Takımların salt bu sezonki performansları baz alınarak belirlenen klasmanda Galatasaray, topladığı 12,75 puanla en fazla puan alan Türk ekibi oldu ve 51'inci sırada yer aldı.

REKLAM Fenerbahçe, topladığı 11,25 puanla 54'üncü basamakta ve Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunuyor. Bu sezon Avrupa'da boy gösteren diğer Türk kulüplerinden Beşiktaş 6 puanla 86'ncı, Başakşehir 5 puanla 90'ıncı ve Trabzonspor 2,5 puanla 124'üncü sırada kendilerine yer bulabildi. DÜŞÜK BÜTÇELİ TAKIMLAR, TÜRK EKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI Türk kulüplerine göre çok düşük bütçe ve mütevazı kadrolarıyla Avrupa kupalarında mücadele eden birçok takım, Türk ekiplerinden daha fazla puan topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan ve klasmanda 22'nci sırada bulunan Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Konferans Ligi'nde son dörde kalarak 31'inci sıraya yerleşen İsveç temsilcisi Djurgarden, dikkati çeken ekiplerin başında geliyor.

Bu takımların haricinde Avusturya'dan Rapid Wien, Polonya'dan Legia Varşova ve Jagiellonia, Portekiz'den Vitoria Guimaraes, Romanya'dan Steaua Bükreş, İsviçre'den Lugano, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Çekya'dan Viktoria Plzen, Türk takımlarından daha iyi performans sergileyerek klasmanda ilk 50'de yer aldı. UEFA KULÜP PUANI 2024/25 SIRA KULÜP PUAN 22 Bodo/Glimt 21 29 Rapid Wien 18,25 31 Djurgarden 17,5 37 Legia Varşova 15,5 38 Vitoria Guimaraes 15,25 42 Steaua Bükreş 14,5 43 Lugano 14,25 45 Dinamo Zagreb 14 46 Jagiellonia 14 48 Viktoria Plzen 13,25 51 Galatasaray 12,75 54 Fenerbahçe 11,25 86 Beşiktaş 6 90 Başakşehir 5 124 Trabzonspor 2,5 KULÜP KATSAYI PUANINDA EN İYİ TÜRK TAKIMI FENERBAHÇE Kulüp katsayı puanı, takımların son 5 sezondaki Avrupa performansına göre şekilleniyor. REKLAM Oluşan tabloya göre, kura çekimlerinde kulüplerin kaçıncı torbada yar alacağı ya da seribaşı olup olmayacakları belirleniyor.