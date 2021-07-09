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Türk Telekom, yeteneklerini kazanca dönüştürmek ve işini dijital platformlara taşımak isteyen müşterilerine Evdeki Girişimci kampanyasıyla destek olmayı hedeflediğini duyurdu. Evdeki Girişimci Kampanyası ile evde internet müşterileri Wix Web Sitesi Paketi, Türk Telekom Akademi Kariyer Plus, Dijital Depo 500 GB ve McAfee Total Protection Cihaz Koruma 3 Lisans servislerinden yararlanabiliyorlar.

Yapılan açıklamaya göre, Evdeki Girişimci kampanyasında müşteriler 94,90 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan limitsiz fiber interneti kullanabiliyor, Wix Web Sitesi Paketi ile kendi gelişmiş özelliklerini barındıran web sitelerini oluşturabiliyor.

Türk Telekom Akademi Kariyer Plus’ın geliştirdiği bilişim teknolojileri, web tasarımı, video montaj, 3D modelleme ve animasyon gibi pek çok alanda 11 binden fazla eğitim videosu ve 600’den fazla ders içeriği, istenilen konuyu sıfırdan öğrenme imkânı veriyor.

McAfee Total Protection Cihaz Koruma 3 Lisans Hakkı ile müşteriler, cihazlarını virüslerden ve zararlı yazılımlardan korurken akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerindeki tüm belgelerini ve fotoğraflarını da Dijital Depo 500 GB servisi ile saklayabiliyorlar.