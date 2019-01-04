Türk Telekom, yeni bulut depolama servisi Dijital Depo’yu kullanıma sundu. Dijital Depo uygulaması kullanıcıların fotoğraf, video, müzik ve dosyalarını internet üzerinden sunulan bulut depolama alanında saklamasına olanak sağlıyor.

Uygulamayı iOS cihaz kullanıcıları App Store ve Android cihaz kullanıcıları ise Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Dijital Depo uygulaması, 2 GB bulut depolama alanını ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor.

DİĞER OPERATÖRLERİN ABONELERİNE DE AÇIK

Operatör bağımsız bir bulut depolama uygulaması olan Dijital Depo ile kullanıcılar; çektikleri fotoğrafları, videoları, müzikleri ve dosyaları saklayabiliyor. Yedekleme özelliği de sunan uygulamayla kullanıcılar, akıllı telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları, otomatik olarak ‘bulut’ta yedekleyebiliyor. Böylelikle akıllı telefonu bozulan veya kaybolan kullanıcı, fotoğraflarına uygulama üzerinden erişebiliyor.

Türk Telekom’un sunduğu Dijital Depo paketleri 2 GB, 50 GB, 500 GB ve 1 TB olmak üzere 4 seçenekten oluşuyor. 2 GB’lik alanın ücretsiz sunulduğu uygulamada kullanıcılar, ekstra depolama alanı için aylık 4.99 TL’ye 50 GB, aylık 13.99 TL’ye 500 GB ve aylık 19.99 TL’ye ise 1 TB’lik depolama alanı satın alabiliyor.

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