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HaberlerTeknolojiTürk Telekom ‘LIGHT’ ile kalp hastalıkları azalıyor
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Türk Telekom'dan yeni sağlık uygulaması

Türk Telekom’un Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte hayata geçirdiği ‘LIGHT’ uygulaması uygulamaya geçti

Türk Telekom ‘LIGHT’ ile kalp hastalıkları azalıyor
HABERTURK.COM

Türk Telekom, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile ‘LIGHT’ mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Projeye, hastanenin uzman kardiyologları tarafından belirlenen kalp ve damar hastalıkları yönünden yüksek riskte 540 hasta katıldı. Yapılan açıklamaya göre, ‘LIGHT’ uygulaması üzerinden 1 yıl boyunca yakından takip edilen hasta grubunda, takip edilmeyen gruba kıyasla hastalık risklerinde anlamlı bir düşüş gözlemlendi. Hastaların, uygulama sayesinde, tansiyon regülasyonlarını sağlamada, kötü kolesterollerini düşürmede, iyi kolesterollerini yükseltmede, kilo vermelerinde ve diyet önerilerine uymalarında ciddi fayda elde ettikleri ortaya çıktı.

'MOBİL SAĞLIK GELECEĞE YÖN VERECEK'

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, "Sağlıkta esas olan ‘önleyici’ uygulamalardır. Biz de Türk Telekom olarak insana değer veren ve onları değerli hissettiren işlere odaklanıyoruz. Sağlık konusundaki dijitalleşme yatırımlarımız için de bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. LIGHT uygulamamız, akıllı cihazları kullanarak hastalık risklerini azaltabilmenin mümkün olduğunu gösterdi. Bu sonuçların, gelecekte mobil sağlık konusunda Türkiye’de yapılacak çalışmalara da ışık tutacağına inanıyoruz” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi, Proje Koordinatörü Dr. Ahmet İlker Tekkeşin de, "Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik eden Türk Telekom ile ‘önleyici hekimlik’ kapsamında çok önemli bir iş birliğine imza attık. Bir yılın sonunda, bu bilimsel çalışma ile hastaların düzenli olarak kullandıkları uygulama ile kardiyak risklerinde önemli bir düşüş saptadık. Sağlık alanında çığır açacak bu gelişmenin, bundan sonraki inovatif çalışmalarımız için güçlü bir başlangıç olduğunu gururla belirtmek isterim” diye konuştu.

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