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Türk Telekom, yeni abonelerine yönelik limitsiz internet paketlerinde geçerli yeni kampanyasına ait fiyat listesini açıkladı. Buna göre giriş seviyesindeki limitsiz paketin 24 ay taahhütlü fiyatı değişmeden paket hızı 8 Mbps’ye yükseltildi.

Yeni kampanyada 24 ay taahhütlü 35 Mbps hızında limitsiz paketin aylık ücreti 126.9 TL’den 114.9 TL’ye, 50 Mbps hızında limitsiz paketin aylık ücreti 174.9 TL’den 129.9 TL’ye ve 100 Mbps hızında limitsiz paketin aylık ücreti ise 234.9 TL’den 159.9 TL’ye indirildi.

6 Mbps hızında limitsiz paket kaldırılırken, 8 Mbps hızındaki limitsiz paketin aylık ortalama ücreti 84.9 TL’den 74.9 TL’ye ve 12 Mbps hızındaki limitsiz paketin aylık ortalama ücreti 89.9 TL’den 84.9 TL’ye çekildi. 16 Mbps hızındaki limitsiz paketin aylık ortalama 94.9 TL olan ücretinde ise değişikliğe gidilmedi.

Türkiye’nin limitsiz internete geçtiği 1 Ocak’tan bu yana tüketicilerin temel beklentisinin özellikle yüksek hızdaki limitsiz paketlerin daha uygun fiyata sunulması yönünde olduğunu belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Yeni kampanyamız ile bu beklentiyi karşılamış olduk. Ev ve işyerlerini Türk Telekom ile internete bağlayacak yeni müşterilerimiz, verecekleri 24 ay taahhüt karşılığında artık 35, 50 ve 100 Mbps gibi yüksek hızlardaki limitsiz paketlerimizi yüzde 30’lara varan daha avantajlı fiyatlarla kullanabilecekler. Ayrıca yeni kampanya kapsamında Türk Telekom’a gelen müşterilerimiz Muud Premium, TT WiFi Limitsiz, TT Depo 10 GB, McAfee Güvenlik gibi hizmetlerden de 24 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecekler” dedi.

GİRİŞ PAKETİNİN HIZI 8 MBPS’YE ÇIKARILDI

Önal, “24 Mbps ve üstü hızlarda limitsiz paketlerimizi tercih eden yeni müşterilerimiz ise bu hizmetlere ek olarak Türk Telekom Prime müşterisi olacak ve hem Türk Telekom Prime fırsatlarından faydalanacak hem de TT Akademi’nin 12 aylık İngilizce Online Eğitim Paketine de ücretsiz olarak sahip olacaklar” diye konuştu.

Limitsiz internet giriş paketlerinde de iyileştirmeye gittiklerini aktaran Önal, “Giriş paketimizin fiyatını değiştirmeden paket hızını 6 Mbps’den 8 Mbps’ye yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece giriş seviyesindeki müşterilerimize artık aynı fiyata daha yüksek hızda limitsiz internet hizmeti sunuyor olacağız. Yine 12 Mbps’lik paketimizde de 5 TL’lik bir fiyat indirimi söz konusu” dedi.

AKILLI PAKETTE LİMİT 200 GB’YE YÜKSELTİLDİ

Eski tarife üzerinden taahhütleri devam eden Türk Telekom müşterilerini de unutmadıklarını dile getiren Önal, “Mevcut müşterilerimize de yeni indirimli tarifelerimizden yararlanmaları için avantajlı taahhüt yenileme teklifleri sunacağız” diye konuştu.

Limitsiz internet kullanmak istemeyen müşterilere sundukları akıllı paketlerde de iyileştirmeye gittiklerini kaydeden Önal, “Müşteri kullanım alışkanlıkları üzerinde yaptığımız analizler sonucunda, mevcut 100 GB akıllı paketlerimizin günümüz dünyası standartlarında müşterilerimiz için yetersiz kaldığını tespit ettik ve akıllı paketlerimizi 200 GB’a yükselttik” dedi.

Verilen bilgiye göre ‘Yılın Kampanyası’ adıyla sunulan tarifelerden Türk Telekom’a yeni abone olacak müşteriler 24 ay taahhüt vermeleri halinde yararlanabilecek.

Türk Telekom 24 ay taahhütlü yeni müşteri tarifeleri